Путин верит, что при жизни успеет поруководить восстановленной в пределах Советского Союза империей

Страна-агрессор обязательно попытается устроить провокацию на Западе. Североатлантический Альянс сейчас ничего не делает для предотвращения этих действий.

Россия пересечет сухопутные границы одной из стран НАТО в следующем году. Такие прогнозы на канале "Орестократия" дал Чрезвычайный Полномочный Посол Украины в США Валерий Чалый.

По его словам, возможностей для провокаций или гибридных атак у Москвы много. Границу могут перейти роботизированные комплексы, войти диверсионные группы и т.д. И это произойдет не позже 2026 года, считает дипломат.

"Этот сценарий может и не произойти, но НАТО ничего не делает, чтобы его не допустить", — подчеркнул Валерий Чалый.

Глава Кремля, отметил он, действительно верит, что сможет прожить еще много лет и все это время будет руководить Россией. Его мысли уже перестроились и Владимир Путин верит, что успеет "восстановить империю".

Напомним, "Телеграф" писал, что эстонские пограничники фиксировали активизацию деятельности и передвижение вооруженных формирований с российской стороны. Пограничная служба Эстонии определила ситуацию как "опасную" и временно закрыла дорогу через Саатсе.

Также "Телеграф" сообщал, что Россия может устроить вторжение в Сувалкский коридор. Это небольшая территория между Беларусью и Калининградом, соединяющая Польшу и страны Балтии.