Полигон на костях: РФ могла создать базу на месте ужасающей морской катастрофы на Балтике

Россияне устроили себе полигон на месте трагедии, унесшей жизни почти 800 человек

Российский режим мог устроить в Балтийском море полигон для шпионской деятельности против стран НАТО, расположенный в очень неожиданном месте. Этот полигон находится практически на костях. Речь идет о пароме "Эстония", который утонул более 30 лет назад, унеся с собой сотни жизней.

Что нужно знать:

Несмотря на запрет любых работ на затонувшем пароме, российские военные могли развернуть там базу

На обломках парома могли закрепить датчики, а его корпус использовали для отработки подводных операций

Предполагается, что россияне могли разграбить паром, ставший могилой для сотен людей более 30 лет назад

Как отмечается в совместном расследовании немецких телеканалов WDR, NDR и газеты Süddeutsche Zeitung, по меньшей мере несколько стран НАТО имеют информацию о том, что, несмотря на запрет проведения водолазных работ в районе, где лежит "Эстония", россияне вели там активную деятельность.

В частности, несколько лет назад на обломках "Эстонии" могли закрепить датчики и другие технические устройства, предназначенные для навигации подводных дронов и роботов. Подводные навигационные маяки и детекторы предназначены для работы на большой глубине в условиях невозможности применения GPS. А закрепленные датчики ведут наблюдение за движением кораблей, военных вспомогательных судов и подлодок НАТО.

Более того, предполагается, что россияне отрабатывали на затонувшем пароме подводные операции. А некоторые СМИ, независимо от телеканалов, предположили, что россияне могли разграбить остатки парома и его грузов. С другой стороны, это вряд ли возможно, поскольку корпус "Эстонии" после катастрофы был запечатан бетоном именно с целью уберечь его от разграбления.

Кто причастен к операциям на "Эстонии"?

По данным СМИ, к использованию остатков "Эстонии" в качестве базы и полигона может быть причастно так называемое "Главное управление глубоководных исследований" (ГУГД) министерства обороны РФ. Это подразделение действует в атмосфере секретности и подчиняется лично министру обороны.

Подразделение имеет флот судов, которые официально обозначены как "научно-исследовательские", однако на самом деле выполняют спецзадачи. В частности, суда ГУГД готовят теракты против подводной критической инфраструктуры, занимаются установкой сенсоров, обнаруживают кабели и системы связи стран НАТО.

Судно-шпион ГУГД "Янтарь"

Между тем, Эстония и Финляндия не подтвердили выводы расследования. Финляндия, на которую возложена обязанность наблюдать за местом гибели Эстонии, сообщила, что не может обнародовать детали о мерах наблюдения из-за оперативных и безопасности соображений.

В НАТО отказались комментировать историю: однако в министерстве обороны ФРГ добавили, что ведут мониторинг шпионской подводной деятельности РФ, что косвенно может свидетельствовать о правдивости выводов газеты и телеканалов. Российская сторона ожидаемо проигнорировала запрос журналистов.

Трагедия "Эстонии": что известно

Паром "Эстония", принадлежавший компании Estline, утонул во время шторма в Балтийском море в ночь с 27 на 28 сентября 1994 года. Официальная причина гибели парома – дефект запоров носового визора (аппарель, которую паром опускает во время загрузки или разгрузки в порту). Сильный шторм выбил замки, из-за чего визор открылся и судно, шедшее на скорости 14 узлов (примерно 28 км/ч) начало заливать водой.

"Эстония" продержалась на воде всего сорок минут перед тем, как лечь на правый борт и пойти ко дну. Экипаж успел подать сигнал бедствия, но в условиях сильного шторма спасательные работы были крайне усложнены. Из 989 человек на борту (803 пассажира и 186 членов экипажа) были спасены только 137 человек (94 пассажира и 43 члена экипажа).

В отношении 95 человек (58 пассажиров и 37 членов экипажа) есть конкретные доказательства их гибели или были изъяты и опознаны тела. 757 человек (651 пассажир и 106 членов экипажа) спустя более 30 лет после трагедии числятся пропавшими без вести. Трагедия стала одной из самых больших кораблекрушений в послевоенной Европе.

Расследование причин трагедии велось до 1997 года, а окончательно комиссия прекратила свою работу в 2009 году. В частности, в 1994 году водолазы пытались найти бортовой компьютер судна, но не смогли этого сделать. Однако удалось поднять тот же носовой визор, который стал причиной трагедии и обнаружить тела некоторых погибших. В 1995 году правительства Швеции, Эстонии и Финляндии отказались от подъема корпуса парома и заключили соглашение о запрещении водолазных работ в месте гибели "Эстонии".

Остатки судна были запечатаны бетоном, чтобы не допустить их разграбления. Однако из-за этого появились конспирологические теории, что причиной гибели "Эстонии" стал не дефект визора, а что-то совершенно иное. Версии назывались разнообразные: подрыв на старой мине времен Второй мировой войны, теракт на борту, операция спецслужб, взрыв контрабандного советского военного груза, потопление подлодкой России, столкновение с другим кораблем / подлодкой и т.д.

Версии были подогреты тем, что в 2020 году во время подводных съемок документального фильма о гибели парома журналисты обнаружили в одном из бортов судна четырехметровую пробоину. Сначала исследователи решили, что это произошло в результате столкновения парома с другим объектом — возможно, с кораблем или подводной лодкой. Однако позже оказалось, что все повреждения корпуса судно получило, когда уже утонуло и ложилось на дно: в том числе ту самую пробоину.

В настоящее время обломки "Эстонии" находятся на глубине 80 метров примерно в 50 километрах от финского острова Утё. Место крушения охраняется финской пограничной службой и шведскими ВВС. Погибший паром признан мемориалом.

