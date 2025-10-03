Новая тактика Путина: The Economist объяснили, зачем Кремлю провокации против стран НАТО

Провокации РФ направлены против стран, оказывающих Украине больше всего помощи

Страны НАТО усиливают оборону в Европе на фоне российских провокаций. Однако есть мнение, что именно это требовалось российскому правителю Владимиру Путину — поскольку усиление собственной обороны отвлекает страны Европы от оказания помощи Украине.

Что нужно знать:

Альянс усиливает присутствие в Балтийском регионе, в частности, укрепляя остров Готланд

Россия, похоже, именно этого и хотела: НАТО вынуждено тратить ресурсы, которые могли бы пустить на помощь Украине

С другой стороны, это может быть тактикой по давлению на Европу, поскольку усилия РФ в Украине дают очень скудные результаты

Путину достаточно запугать население, а не политиков и генералов

Как пишет издание The Economist, Швеция активно укрепляет остров Готланд – ключевую точку для контроля судоходства на Балтике. Там уже размещены польские десантники, шведские системы противовоздушной обороны, воздушное пространство над островом контролирует авиация. Дания получила помощь от Великобритании, Швеции, Германии и Франции — в страну отправили оборудование для борьбы с дронами. Параллельно ЕС начал создание "стены дронов".

Однако, отмечает издание, это может быть тем, чего хотел бы российский правитель Владимир Путин. По крайней мере, такую версию озвучивает российский экс-дипломат Борис Бондарев, ушедший в отставку в знак протеста против начала полномасштабной войны против Украины. По его мнению, Кремль надеется, что провокации частично отвлекут внимание НАТО от оказания помощи Украине.

"Чем больше европейцы будут чувствовать угрозу для себя, тем больше ресурсов им понадобится для собственного перевооружения, и тем меньше ресурсов будет доступно Украине. В результате военный потенциал Киева ослабнет, и украинцам будет все сложнее поддерживать свою оборону", — пояснил Бондарев.

Министр обороны Румынии Ливиу-Ионут Мостеану считает, что провокации — элемент стратегии запугивания со стороны России. Российские наступления в Украине не принесли результатов.

"Кремль ищет новые способы действовать, потому что не может сделать даже одного шага вперед в Украине", — сказал министр.

Его мнение разделяет министр обороны Эстонии Ханно Певкур. По его словам, россияне "не слишком хорошо" прогрессируют на поле боя. Поэтому Путин пытается оказывать давление на западные страны.

"Это, вероятно, потому, что они не очень хорошо справляются на поле боя и им нужно оказывать давление на Европу и Запад коллективно, чтобы сказать: "Занимайтесь своими делами, занимайтесь своей противовоздушной обороной и не предоставляйте противовоздушную оборону Украине"", — пояснил министр.

Союзники Украины под давлением

Провокации РФ направлены против стран, оказывающих Украине больше всего помощи. Польша является главным логистическим хабом по оказанию помощи Украине. А Дания положила начало так называемой "датской модели" — концепции, согласно которой вооружение для Украины производится на европейские деньги.

Проблема западных стран состоит в том, что Путину не нужно запугивать политиков или генералов, добавляет издание. Он хочет запугать именно население стран, чтобы подорвать доверие к власти и заставить избирателей негативно воспринимать оказание помощи Киеву и занятие враждебной позиции в отношении РФ. Поэтому в тактическом плане на действия РФ следует жестко отвечать. А в стратегическом — усилить давление на Кремль, чтобы отбить у него возможность воевать и осуществлять такие провокации.

Как писал "Телеграф", союзники по НАТО не могут решить, как им реагировать на российские провокации и нарушения воздушного пространства западных стран. Идеи союзников открыто противоречат друг другу и вносят дополнительный раскол в ситуации, когда российский правитель испытывает решительность Североатлантического союза.

Провокации РФ

Российский режим в последнее время устроил ряд провокаций против стран НАТО. В частности, во второй половине дня 19 сентября Кремль устроил сразу две провокации. Российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии и Польши. При этом в Кремле открыто соврали, что каких-либо нарушений не было.

Также в последние дни "неизвестные дроны" замечают над городами и военными базами в Дании, Швеции, Норвегии, Франции и других странах НАТО. До этого 10 сентября российские беспилотники во время массированной ракетно-дроновой атаки на Украину залетели на территорию Польши. Из 19 дронов воздушные силы Польши и союзников смогли сбить только четыре.