Страны НАТО не могут решить, как реагировать на российские провокации, – Bloomberg

Альянс раскололся на три группы – сторонников жесткого варианта, сторонников более осторожной политики и "нейтралов"

Факты:

Союзники не способны наработать единый взгляд по поводу реакции на провокации россиян

В НАТО царит раскол, стоит ли сбивать российские самолеты во время новых нарушений воздушного пространства

Позиция США не ясна: Трамп поддерживает жесткую реакцию, Рубио — нет

Союзники НАТО не могут решить, как им реагировать на российские провокации и нарушения воздушного пространства западных стран. Идеи союзников открыто противоречат друг другу и вносят дополнительный раскол в ситуации, когда российский правитель испытывает решительность Североатлантического союза.

Об этом пишет издание Bloomberg. В материале отмечается, что спор по поводу реакции на провокации РФ стал неприятным сюрпризом для многих лидеров, поскольку фактически Альянс раскололся на три группы — сторонников жесткого варианта, сторонников более осторожной политики и "нейтралов".

"Серия инцидентов, когда российские самолеты пересекали воздушное пространство союзников по НАТО, вызвало беспокойство на его восточном фланге и за его пределами", — напомнило издание.

Позиция Европы: раскол

Среди сторонников жесткого варианта – Эстония, воздушное пространство которой нарушили самолеты россиян. Она требует проведения экстренных встреч НАТО и Совета безопасности ООН. Страны Балтии и другие союзники оказывают давление на руководство НАТО, требуя убедительной и жесткой реакции на российские провокации.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Альянсу пора "продемонстрировать силу" в ответ на провокации РФ. Швеция не исключила, что будет сбивать российские самолеты-нарушители, о том же заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, чья страна пострадала от провокации с беспилотниками.

С другой стороны, ряд стран призывают к "осторожности", в частности, Германия. Министр обороны Германии Борис Писториус заявляет, что НАТО якобы может попасть в "ловушку эскалации", расставленную российским правителем Владимиром Путиным. Мол, ему и нужно, чтобы Европа начала сбивать российские самолеты. Президент Франции Эммануэль Макрон также не поддерживает подобные "радикальные" меры.

"Расчет, стоящий за этим, понятен. Сначала спровоцируйте союзников по НАТО, а затем, в случае эскалации, действуйте вполне удивленно и дискредитируйте НАТО", — заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.

Президент Финляндии Александер Стубб, представитель группы "нейтралов", заявил, что члены НАТО должны "не реагировать чрезмерно, но быть достаточно жесткими, потому что единственное, что Россия понимает, это сила". То есть он признал необходимость жесткой реакции на нарушения со стороны РФ, но "реакция", по его мнению, не должна стать "чрезмерной".

Позиция США: непонятность

"Огня" в спор добавляет президент США Дональд Трамп, который во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в кулуарах Генассамблеи ООН заявил, что поддержит попытки союзников по НАТО сбивать российские самолеты-нарушители. При этом Трамп заявил, что поддержка уничтожения самолетов РФ в воздушном пространстве НАТО "зависит от обстоятельств", но "мы очень решительно настроены на поддержку НАТО".

В то же время, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США якобы не поддерживают столь "радикальные" меры. Мол, политика НАТО заключается в "перехвате" самолетов-нарушителей, но не в их уничтожении. Таким образом, позиция США по этому вопросу остается непонятной.

Отметим, вечером 22 августа очередная провокация затронула скандинавские страны. Так, крупнейший аэропорт Дании в столице страны, Копенгагене, прекратил работу после того, как над городом было замечено от двух до четырех крупных дронов неизвестного происхождения. Также два дрона заметили над столицей Норвегии, Осло и над шведским Стокгольмом. Норвежские правоохранители позже подтвердили, что дроны были не "любительскими".

До этого российский режим во второй половине дня 19 сентября устроил сразу две провокации против НАТО. Российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии и Польши. При этом в Кремле открыто соврали, что каких-либо нарушений не было.

Добавим, что 10 сентября российские беспилотники во время массированной ракетно-дроновой атаки на Украину залетели на территорию Польши. Россия после этого попыталась нагло врать, что дроны залетели в Польшу под действием украинских средств радиоэлектронной борьбы. Однако эксперты говорят, что в таком случае они потеряли бы управление и просто летели по прямой, а не маневрировали. Более того, эта провокация раскрыла уязвимость НАТО перед российскими атаками.