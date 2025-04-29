Пролежал на дне 80 лет: затонувший американский авианосец показали на новых фото

Корабль скрывает много секретов

Морские археологи впервые показали, как выглядят обломки авианосца "Йорктаун". Корабль ВМС США в 1942 году затонул посреди Тихого океана после встречи с японской подводной лодкой.

Об этом сообщили ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Их экспедиция проходила с 19 по 20 апреля этого года.

"Йорктаун" участвовал в битве за Мидуэй и получил две торпеды от японской субмарины. На следующий день он затонул, что привело к гибели 141 человека. Обломки были найдены в 1998 году, однако до сих пор там остается много мест, которые не были исследованы.

Во время этого погружения с использованием подводного беспилотника ученым удалось рассмотреть фреску "Карта круизов USS Yorktown". Ее размеры составляют 12,8 на 3,6 метра, а мотивы отображают гордость моряков за свой корабль.

Во время погружения также были найдены и сюрпризы. Например, в ангаре был замечен автомобиль ord Super Deluxe "Woody" 1940 или 1941 года выпуска. Предполагается, что она использовалась контр-адмиралом Фрэнком Джеком Флетчером или капитаном Эллиотом Бакмастером, однако почему его не оставили в Перл-Харборе остается неизвестным.

Также непонятно, почему во время попыток спасти корабль от затопления, автомобиль не был скинут за борт, как это случилось с зенитными орудиями и самолетами.

К слову, несколько самолетов там тоже нашли, к некоторым из них были прикреплены бомбы.

Обломки уже успели облюбовать многие морские жители. Например, трубчатые черви точно благодарны за прочный субстрат.

Как сообщалось ранее, аналитики создали детальную 3D-модель легендарного судна "Титаник". Она смогла рассказать о том, что происходило на лайнере в последние часы его жизни.