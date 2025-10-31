Россия заявила о готовности к переговорам с Украиной и снова обвинила Киев

В МИД РФ заявили, что "инициативы остаются на столе", обвинив Киев в нежелании вести диалог.

Россия заявила о готовности к прямым переговорам с Украиной и сохранении своих предыдущих предложений — в частности, по гуманитарным паузам, обмену пленными и телами погибших и рабочих групп в рамках "стамбульского формата".

Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин обвинил Украину в нежелании вести прямой диалог. Российский дипломат также утверждает, что инициативы России остаются "на столе". Они обвиняют украинские власти в отсутствии "политической воли" и стремлении "достигнуть мир через силу" с помощью западной поддержки.

Михаил Галузин, замглавы МИД РФ

Киев пока игнорирует наши предложения и уклоняется от диалога, все еще надеясь посредством западной поддержки достичь мира посредством силы. Михаил Галузин, замглавы МИД РФ

По словам Галузина, РФ готова обсуждать встречные инициативы со стороны Украины. Более того, после комментариев украинской стороны относительно низкого уровня команды состав, якобы, улучшили. В МИД Украины заявление Галузина пока не комментируют.

Что известно о планах мира

Украина и ЕС разрабатывают мирный план для завершения войны. В частности, в нем также говорится об обмене пленными, но и о возмещении ущерба от военных действий и гарантии безопасности для Украины. Российские интересы также учтены — по меньшей мере, обещают отмену санкций.

В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о непринятии этого плана за основу. Официальная российская позиция — мир возможен только при признании "новых территориальных реалий", нейтрального статуса Украины, отмене санкций и учете "законных интересов России".

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Вопрос гарантий безопасности, украинского контроля над ЗАЭС и т.д. Захарова называет ультимативными и неприемлемыми, зато снова вспоминает о требованиях русского языка и православия Московского патриархата.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что также обсуждается так называемая американская концепция, которая имеет под собой замораживание войны на текущей линии фронта. Эксперты считают, что признаком реальной готовности России к переговорам будут очередные "ядерные угрозы".