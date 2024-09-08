Впервые после ареста: Павла Дурова заметили гуляющим по Парижу (фото, видео)

Основателя мессенджера Telegram "засекли" с новой девушкой

Павла Дурова, российского миллиардера и основателя популярного мессенджера Telegram, заметили во время прогулки по улицам Парижа. Французские власти освободили бизнесмена из-под стражи 28 августа, после того, как ему было предъявлено ряд обвинения в правонарушениях.

Мужчина, которому сейчас запрещено покидать территорию Франции, был в компании новой девушки — 24-летней россиянки Юлии Вавиловой. Фото и видео пары были выложены в сеть.

Павел Дуров был весь в черном образе. На нем были водолазка, штаны, черная кепка и солнцезащитные очки. Девушка была в светлых джинсах, голубой кофте в спортивном стиле и в белых кроссовках.

Напомним, что Вавилова называет себя геймером, стримером и криптоинвестором. Она также ведет канал на арабском языке, посвященный криптовалюте.

Напомним, по данным СМИ, Юлия Вавилова, которую считают девушкой Дурова, опубликовала пост в Инстаграме с включенной геолокацией. Именно эта информация якобы помогла французским правоохранителям определить местонахождение Павла Дурова.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Павел Дуров впервые прокомментировал свое задержание и пригрозил Франции. Миллиардера обвиняют по семи пунктам.