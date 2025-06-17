Как Украина сбивает "Шахеды": какие средства самые эффективные и сколько их у нас

Большинство "шахедов" сейчас сбивают мобильные огневые группы

В ночь на 17 июня Киев подвергся одной из самых масштабных атак дронами и ракетами с начала года. Враг выпустил по Украине 440 Shahed и 32 ракеты, значительную часть — по столице. Часть беспилотников прорвалась к жилым массивам, удары врага унесли жизни 20 человек.

"Телеграф" выяснял, какие средства лучше работают против "Шахедов" и насколько обеспечена этими средствами Украина.

Большинство "шахедов" сейчас сбивают мобильные огневые группы (МВГ). Это небольшие подразделения, которые быстро реагируют на воздушную угрозу, перехватывают БПЛА еще на подлете к критическим объектам. В состав такой группы обычно входит от 3 до 6 военнослужащих. Они передвигаются на пикапах или легковых автомобилях, оборудованных для стрельбы.

Основное вооружение МВГ:

Пулеметы калибра 12,7 мм (ДШК, Browning M2)

Зенитные установки ЗУ-23-2

ПЗРК ("Игла", "Стингер")

Тепловизоры, приборы ночного видения

Системы связи и ситуационной осведомленности

Цели обнаруживают преимущественно визуально или с помощью тепловизоров. В среднем именно мобильные огневые группы уничтожают до 60-70% "шахедов", особенно ночью, когда они наиболее активно атакуют.

Какие еще средства применяют против "шахедов" и как они работают

Против Шахедов Украина применяет многоуровневую систему защиты: от ручного оружия до мощных ЗРК.

Автоматизированные турели SkySentinel (в переводе название оружия означает "Небесный страж" — Ред.) — это украинская разработка, сочетающая искусственный интеллект, тепловизоры, пулеметы и радары. Система может самостоятельно обнаруживать и уничтожать воздушные цели без участия человека. По данным издания BusinessInsider, к концу мая 2025 года она уже сбила по меньшей мере 6 Shahed во время боевых применений.

Турель Sky Sentinel/Фото: Никита Шандиба

Турель Sky Sentinel управляется автоматикой/Фото: Никита Шандиба

Радиоэлектронная борьба – не менее важная составляющая. Самая известная украинская система Bukovel-AD может обнаруживать дроны на расстоянии до 100 км и глушить их в радиусе до 20 км.

Украинский антидронный комплекс «Bukovel-AD»

Комплекс РЕБ по БПЛА "Bukovel-AD R4"

Есть также легкие рюкзаковые РЕБ-системы от компаний Kvertus, Piranha и других.

Комплекс РЭБ Piranha AVD 360

РЕБ Kvertus

"Эти РЭБ (Kvertus LTEJ MIRAGE и Kvertus MS AZIMUTH — Ред.) обнаруживают дроны, которые двигаются и перебивают сигнал. Они могут влиять на плотный сигнал дрона на расстоянии 2-3 км", — рассказал "Телеграфу" СЕО компании KVERTUS Ярослав Филимонов.

Благодаря таким РЭБ-системам ежедневно примерно треть (30–40 %) дронов, которые враг запускает по украинским городам, эффективно глушится. Например, 17 июня во время массированной атаки россиян на Украину из 428 ракет и дронов 166 было локационно потеряно — то есть подавлено системами РЭБ.

Возведение Воздушных сил ВСУ по состоянию на утро 17 июня

Дроны-перехватчики – еще одно решение. Украинские БПЛА нового поколения могут самостоятельно находить и уничтожать даже модернизированные "шахеды" в воздухе, причем на любой высоте.

"Сейчас важно масштабировать количество этих дронов плюс дополнительно научить личный состав работать на тех же дронах-перехватчиках для того, чтобы сбивать соответственно вражеские дроны", — сказал "Телеграфу" командир 429-го отдельного полка беспилотных систем Юрий Федоренко (позывной "Ахиллес").

Системы ПВО типа IRIS-T SLM— эффективные, но очень дорогие. Одна ракета может стоить до $1 миллиона. Поэтому их используют для защиты критической инфраструктуры, а не для уничтожения каждого дрона.

ЗРК IRIS-T SLS

Наилучшие результаты дает комбинированное использование автоматизированных турелей, систем РЭБ и дронов-перехватчиков.

Что лучше работает на практике

Самыми экономичными и эффективными против "Шахедов" оказались РЭБ и AI-турели. Они работают без привлечения дорогостоящего ракетного оружия, не нуждаются в большой логистике и могут действовать круглосуточно.

По соотношению "цена – результат" именно SkySentinel и Bukovel-AD называют оптимальными средствами. Первый стоит около 150 000 долларов, а Shahed – около 50–80 000 долларов. Это выгоднее, чем тратить миллионную ракету на дрон.

Сколько таких средств у Украины

По данным из открытых источников:

Систем SkySentinel и систем Bukovel-AD — в открытом доступе нет данных о том, сколько таких средств борьбы с шахедами есть у Украины. Однако известно, что на официальной фандрейзинговой платформе Украины United24 собирали 1,5 млн USD на 10 таких AI-турелей (≈ 150 000 USD каждая). На сегодня уже собрано более 1 млн 204 тыс. долларов.

и — в открытом доступе нет данных о том, сколько таких средств борьбы с шахедами есть у Украины. Однако известно, что на официальной фандрейзинговой платформе Украины United24 собирали на 10 таких AI-турелей (≈ 150 000 USD каждая). На сегодня уже собрано более 1 млн 204 тыс. долларов. Систем РЭБ разных видов (рюкзаки, мобильные станции, стационарные решения) – сотни , и их производство постоянно продолжается.

(рюкзаки, мобильные станции, стационарные решения) – , и их производство постоянно продолжается. DroneShield (Австралия) поставил Украине более 1000 устройств для глушения дронов, пишет The Australian.

поставил Украине более для глушения дронов, пишет The Australian. IRIS-T — по данным TheDefensePost и Reuters, в настоящее время Украина имеет ≈ 16 систем IRIS-T (SLM+SLS комбинация). Еще 4 новых системы ожидаются к концу 2025 года.

Что говорят эксперты

Авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап в комментарии "Телеграфу" объяснил, почему Украине не удается сбивать все "шахеды" и чем их сбивать эффективнее всего. По его мнению, главная проблема — отсутствие целостной концепции противодействия, объединяющей усилия сил ПВО, армейской авиации, мобильных огневых групп и ДФТГ.

"Шахеды" полетели — будем сбивать… Чем сбивать?" — описал Криволап нынешний подход.

По его словам, ранее в Украине удавалось уничтожать до 95–100% "шахедов", но со временем РФ адаптировалась — начала лучше планировать атаки, использовать технические новации, в том числе антенны CRPA, которые снизили эффективность украинских систем радиоэлектронной борьбы.

"Раньше, когда включался РЭБ, это было заметно по навигаторам. А сейчас я такой картинки давно не вижу", — констатировал эксперт.

Также он подчеркнул, что ответственность за сбивание БПЛА размыта — нет четкой структуры, координирующей действия всех подразделений.

"Кто отвечает за то, что "Шахед" прилетел и что-то поразил? А никто", — сказал Криволап.

Самым эффективным средством борьбы с дронами-камикадзе он назвал легкомоторную авиацию с тепловизором и вооружением – либо дронами-перехватчиками, либо малыми ракетами, например, эстонскими Mark-1.

"Такой самолет может достаточно долго патрулировать воздух… Ему можно прицепить радар или получать данные с земли через Link-16 – это уже работает", – пояснил аналитик.

Криволап добавил, что у "гаражников" нет достаточно ресурсов для серийного производства таких решений, а государственные оборонные структуры, по его словам, показывают несостоятельность.

В заключение эксперт подчеркнул, что россияне ежемесячно производят около 2700 "шахедов" и накапливают их для массированных атак.

"Нужно пересмотреть концепцию. Как мы строим эту оборону? Что нам нужно? Какие вызовы ожидают нас?" — подытожил Криволап.

Свою оценку ситуации "Телеграфу" также дал авиа эксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко. По его словам, эффективную борьбу с "шахедами" могут обеспечить зенитные ракеты и артиллерийские системы с радиолокационной или оптоэлектронной наводкой. Однако таких средств в Украине мало.

А насчет того, почему ВСУ стали сбивать меньше БПЛА, чем раньше, эксперт объяснил просто: "Снизилась эффективность мобильных групп из-за увеличения высоты полета "шахедов".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Киев был под ударом сотен дронов. Мы рассказывали, сколько еще Россия может "кошмарить" столицу.