Как Украина сбивает "Шахеды": какие средства самые эффективные и сколько их у нас
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Большинство "шахедов" сейчас сбивают мобильные огневые группы
В ночь на 17 июня Киев подвергся одной из самых масштабных атак дронами и ракетами с начала года. Враг выпустил по Украине 440 Shahed и 32 ракеты, значительную часть — по столице. Часть беспилотников прорвалась к жилым массивам, удары врага унесли жизни 20 человек.
"Телеграф" выяснял, какие средства лучше работают против "Шахедов" и насколько обеспечена этими средствами Украина.
Большинство "шахедов" сейчас сбивают мобильные огневые группы (МВГ). Это небольшие подразделения, которые быстро реагируют на воздушную угрозу, перехватывают БПЛА еще на подлете к критическим объектам. В состав такой группы обычно входит от 3 до 6 военнослужащих. Они передвигаются на пикапах или легковых автомобилях, оборудованных для стрельбы.
Основное вооружение МВГ:
- Пулеметы калибра 12,7 мм (ДШК, Browning M2)
- Зенитные установки ЗУ-23-2
- ПЗРК ("Игла", "Стингер")
- Тепловизоры, приборы ночного видения
- Системы связи и ситуационной осведомленности
Цели обнаруживают преимущественно визуально или с помощью тепловизоров. В среднем именно мобильные огневые группы уничтожают до 60-70% "шахедов", особенно ночью, когда они наиболее активно атакуют.
Какие еще средства применяют против "шахедов" и как они работают
Против Шахедов Украина применяет многоуровневую систему защиты: от ручного оружия до мощных ЗРК.
Автоматизированные турели SkySentinel (в переводе название оружия означает "Небесный страж" — Ред.) — это украинская разработка, сочетающая искусственный интеллект, тепловизоры, пулеметы и радары. Система может самостоятельно обнаруживать и уничтожать воздушные цели без участия человека. По данным издания BusinessInsider, к концу мая 2025 года она уже сбила по меньшей мере 6 Shahed во время боевых применений.
Радиоэлектронная борьба – не менее важная составляющая. Самая известная украинская система Bukovel-AD может обнаруживать дроны на расстоянии до 100 км и глушить их в радиусе до 20 км.
Есть также легкие рюкзаковые РЕБ-системы от компаний Kvertus, Piranha и других.
"Эти РЭБ (Kvertus LTEJ MIRAGE и Kvertus MS AZIMUTH — Ред.) обнаруживают дроны, которые двигаются и перебивают сигнал. Они могут влиять на плотный сигнал дрона на расстоянии 2-3 км", — рассказал "Телеграфу" СЕО компании KVERTUS Ярослав Филимонов.
Благодаря таким РЭБ-системам ежедневно примерно треть (30–40 %) дронов, которые враг запускает по украинским городам, эффективно глушится. Например, 17 июня во время массированной атаки россиян на Украину из 428 ракет и дронов 166 было локационно потеряно — то есть подавлено системами РЭБ.
Дроны-перехватчики – еще одно решение. Украинские БПЛА нового поколения могут самостоятельно находить и уничтожать даже модернизированные "шахеды" в воздухе, причем на любой высоте.
"Сейчас важно масштабировать количество этих дронов плюс дополнительно научить личный состав работать на тех же дронах-перехватчиках для того, чтобы сбивать соответственно вражеские дроны", — сказал "Телеграфу" командир 429-го отдельного полка беспилотных систем Юрий Федоренко (позывной "Ахиллес").
Системы ПВО типа IRIS-T SLM— эффективные, но очень дорогие. Одна ракета может стоить до $1 миллиона. Поэтому их используют для защиты критической инфраструктуры, а не для уничтожения каждого дрона.
Наилучшие результаты дает комбинированное использование автоматизированных турелей, систем РЭБ и дронов-перехватчиков.
Что лучше работает на практике
Самыми экономичными и эффективными против "Шахедов" оказались РЭБ и AI-турели. Они работают без привлечения дорогостоящего ракетного оружия, не нуждаются в большой логистике и могут действовать круглосуточно.
По соотношению "цена – результат" именно SkySentinel и Bukovel-AD называют оптимальными средствами. Первый стоит около 150 000 долларов, а Shahed – около 50–80 000 долларов. Это выгоднее, чем тратить миллионную ракету на дрон.
Сколько таких средств у Украины
По данным из открытых источников:
- Систем SkySentinel и систем Bukovel-AD — в открытом доступе нет данных о том, сколько таких средств борьбы с шахедами есть у Украины. Однако известно, что на официальной фандрейзинговой платформе Украины United24 собирали 1,5 млн USD на 10 таких AI-турелей (≈ 150 000 USD каждая). На сегодня уже собрано более 1 млн 204 тыс. долларов.
- Систем РЭБ разных видов (рюкзаки, мобильные станции, стационарные решения) – сотни, и их производство постоянно продолжается.
- DroneShield (Австралия) поставил Украине более 1000 устройств для глушения дронов, пишет The Australian.
- IRIS-T — по данным TheDefensePost и Reuters, в настоящее время Украина имеет ≈ 16 систем IRIS-T (SLM+SLS комбинация). Еще 4 новых системы ожидаются к концу 2025 года.
Что говорят эксперты
Авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап в комментарии "Телеграфу" объяснил, почему Украине не удается сбивать все "шахеды" и чем их сбивать эффективнее всего. По его мнению, главная проблема — отсутствие целостной концепции противодействия, объединяющей усилия сил ПВО, армейской авиации, мобильных огневых групп и ДФТГ.
"Шахеды" полетели — будем сбивать… Чем сбивать?" — описал Криволап нынешний подход.
По его словам, ранее в Украине удавалось уничтожать до 95–100% "шахедов", но со временем РФ адаптировалась — начала лучше планировать атаки, использовать технические новации, в том числе антенны CRPA, которые снизили эффективность украинских систем радиоэлектронной борьбы.
"Раньше, когда включался РЭБ, это было заметно по навигаторам. А сейчас я такой картинки давно не вижу", — констатировал эксперт.
Также он подчеркнул, что ответственность за сбивание БПЛА размыта — нет четкой структуры, координирующей действия всех подразделений.
"Кто отвечает за то, что "Шахед" прилетел и что-то поразил? А никто", — сказал Криволап.
Самым эффективным средством борьбы с дронами-камикадзе он назвал легкомоторную авиацию с тепловизором и вооружением – либо дронами-перехватчиками, либо малыми ракетами, например, эстонскими Mark-1.
"Такой самолет может достаточно долго патрулировать воздух… Ему можно прицепить радар или получать данные с земли через Link-16 – это уже работает", – пояснил аналитик.
Криволап добавил, что у "гаражников" нет достаточно ресурсов для серийного производства таких решений, а государственные оборонные структуры, по его словам, показывают несостоятельность.
В заключение эксперт подчеркнул, что россияне ежемесячно производят около 2700 "шахедов" и накапливают их для массированных атак.
"Нужно пересмотреть концепцию. Как мы строим эту оборону? Что нам нужно? Какие вызовы ожидают нас?" — подытожил Криволап.
Свою оценку ситуации "Телеграфу" также дал авиа эксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко. По его словам, эффективную борьбу с "шахедами" могут обеспечить зенитные ракеты и артиллерийские системы с радиолокационной или оптоэлектронной наводкой. Однако таких средств в Украине мало.
А насчет того, почему ВСУ стали сбивать меньше БПЛА, чем раньше, эксперт объяснил просто: "Снизилась эффективность мобильных групп из-за увеличения высоты полета "шахедов".
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Киев был под ударом сотен дронов. Мы рассказывали, сколько еще Россия может "кошмарить" столицу.