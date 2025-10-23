Шахеды стали летать на уровне многоэтажек: появилось объяснение снижению высоты

Эксперт назвал причину, почему дроны начали летать очень низко

Что нужно знать:

Малые высоты (20-500 м) и маскировка ландшафтом позволяют "Шахедам" избегать классических РЛС.

Современные дроны могут менять цель, обмениваться данными между собой и летать в плохих погодных условиях.

Низкий полет снижает шансы обнаружения, но делает дроны более уязвимыми для мобильных огневых групп.

В последние недели в соцсетях активно обсуждают видео, на которых дроны "Шахед" пролетают очень низко, иногда задевая деревья. Это значительно усложняет их сбивание.

"Телеграф" обратился за комментарием к заместителю генерального директора компании по производству РЭБ и авиационному эксперту Анатолию Храпчинскому. Он подчеркнул, что это не новая тактика россиян.

По словам специалиста, дроны и раньше летали низко, но сейчас это стало заметнее из-за большего количества видео с мест атак.

На самом деле, они (россияне, — Ред.) использовали и раньше малые высоты. Потому что до 50–500 метров — это промежуток, где классические радиолокационные системы практически не видят воздушных целей таких, как маленький "Шахед", — объяснил он

Анатолий Храпчинский

По словам Храпчинского, дроны пытаются обходить украинские радары, используя особенности местности. "Они используют 50, 20 метров и ландшафты, например, русла рек, для того, чтобы обходить возможные радиолокационные системы. У нас есть определенные решения, которые помогают обнаруживать, но в любом случае надо понять, что враг ищет малую высоту, там, где нет мобильных огневых групп", — отметил эксперт.

В то же время он отмечает, что в городах низкая высота полета помогает врагу достигать целей даже в случае сбоев. "В городе они используют малую высоту исключительно для того, чтобы в случае, например, там, какого-то несрабатывания или еще чего-то, все равно выполнить свою задачу — то есть поразить какой-то участок, здание целевое, или иметь сопутствующие последствия", — добавил Храпчинский.

Он также отметил, что современные дроны стали более технологически сложными.

Некоторые "Шахеды" уже могут изменять цель, потому что у них раньше заложено несколько целей. Плюс, они хотят выстроить такую, условно говоря, сеть за счет "Шахедов", которая позволяет им обмениваться между собой информацией — условно, Wi-Fi-мосты. объяснил эксперт

Храпчинский подчеркнул, что нынешние модификации дронов существенно отличаются от тех, которые Россия применяла раньше. "Тот "Шахед", который был первый, и тот, который сейчас — это два разных борта. Внешний вид только остался. Они сейчас могут летать в плохих метеоусловиях, во время налипания снега, потому что сервоприводы, управляющие рулями, защищены. То есть они могут летать уже в плохих метеоусловиях."

Напомним, российский режим планирует до конца 2025 года значительно нарастить выпуск ударных беспилотников "Шахед" и дронов-обманок на их базе. Речь может идти о по меньшей мере 35-36 тысячах единиц одних только "Шахедов", которые производятся на заводе в зоне "Алабуга", расположенном в Татарстане.