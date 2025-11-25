"Кусали" и пугали людей. Как выглядели первые турникеты Киевского метро (видео)

Сначала в метро были бумажные билеты, а с 1991 года появились жетоны

В Киеве метро существует с 1960 года, и за это время произошло немало изменений. Однако появление первых турникетов на станции "Хрещатик" изрядно беспокоило киевлян.

Это хорошо демонстрирует видео, на котором показано, как тогда люди проходили через турникеты. Впервые именно автоматические турникеты на Крещатике появились в 1963 году.

К тому же пассажиры проходили через контролеров с бумажными билетами. Они отрывали нижнюю часть билета, а верхняя оставалась у пассажира. Еще почти 60 лет назад люди понимали, что такой способ занимает много времени и создает очереди и толпу, поэтому искали альтернативу. Кстати, представить такой способ попадания пассажиров в метро сейчас очень тяжело, ведь пассажиропоток вырос в несколько десятков раз.

Уже в 1963 году на станции метро Крещатик установили первые автоматические турникеты. С этого момента количество бумажных билетов начало резко снижаться, однако они продолжали использоваться. Заметим, что сначала пассажиров раздражали новые турникеты, ведь не у всех получалось проходить через них сразу. Но потом они привыкли.

Бумажные билеты на метро в Киеве

Жетоны на метро в Киеве

Тоже было когда в Киеве начали вводить в метро карты "Киев Пассажирский" и оплату картой сразу на турникете. Тогда многие ругались, но впоследствии привыкли.

Карта "Киев Пассажирский"

Кстати, бумажные билеты на метро в Киеве заменили жетонами в 1992 году. Правда, уже с 2020 года их окончательно вывели из оборота, заменив картами и оплатой по QR-коду.

