У метро Харькова есть бункер для власти в несколько этажей? Что обнаружили под землей исследователи

Подземка Харькова работает с 1975 года

Издавна ходят слухи, что под метро в Харькове якобы правительственный бункер площадью 300-500 квадратных метров для руководства города и области. Считается, что он находится под станцией "Университет".

"Телеграф" собрал в сети информацию об этом объекте. Доподлинно неизвестно, существует ли этот бункер на самом деле, но диггеры (люди, исследующие искусственные подземные сооружения) говорят, что к нему якобы можно выйти через переход прямо из областной администрации.

Станция метро "Университет" в Харькове

Исследователи харьковских подземелий говорят, что бункер был построен по последнему слову техники своего времени, с бронированной 8-тонной дверью. Напомним, метрополитен в Харькове открылся в 1975 году.

Вход на станцию "Университет"

Помимо бункера под станцией "Университет", по словам диггеров, существует также помещение под зданием управления метрополитена. Это помещение якобы уходит в глубину на несколько этажей и занимает тысячи квадратных метров. Ходят слухи, что там якобы есть кабинеты для начальников и руководителей, столовые, комнаты отдыха, рабочие кабинеты для военных, городских и областных властей.

Станция метро "Победа"

Если подобные бункеры и существуют в метрополитене Харькова, то информация о них должна быть секретной. Поэтому точно установить, действительно ли существуют эти грандиозные подземные "укрытия", или они являются вымыслом, невозможно.

