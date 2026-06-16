"Это безумие...": Трамп снова запутался, кто виноват в войне в Украине

Факты и реальные цифры расходятся с прозвучавшей оценкой политика

Американский президент Дональд Трамп снова раскритиковал поддержку Украины от предыдущих лидеров США. Однако его слова вызывают вопросы из-за неточностей в заявлении.

На полях саммита G7, который проходит 16 июня, глава Белого дома вдруг обвинил бывшего президента Штатов Барака Обаму в передаче Украине оружия на 350 миллиардов долларов.

"Обама передал Украине оружие на 350 миллиардов долларов. Это было безумие", — говорит Трамп. Он также подчеркивает, что на США война в Украине никак не сказывается. "Это никак на нас не повлияет, кроме того, что мы продаём оружие. Мы находимся за тысячи километров отсюда".

Барак Обама / Facebook

Стоит добавить, что в конце 2016 года Барак Обама действительно подписал бюджет США на 2017 на нужды национальной обороны, где оборонная помощь Украине была увеличена до 350 миллионов долларов, а не миллиардов, как сказал Трамп. Данный документ предусматривал предоставление средств оборонной помощи Украине , в том числе летальных оборонительных видов вооружений.

Кого трамп еще обвинял в войне в Украине

Обама не единственный, о ком упоминал Трамп в контексте разговоров о войне в Украине. В мае текущего года он заявлял, что война длится так долго, в том числе потому, что его предшественник Джо Байден якобы предоставил Украине 350 млрд долларов помощи.

К слову, он сказал практически идентичную фразу: "Байден дал им 350 млрд долларов, что было безумием".

Но важно добавить, что буквально год назад Трамп заявлял, что у Украины якобы не было "шансов на победу" в войне против России из-за того, что Байден не позволял Киеву атаковать страну-агрессора.

"Очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя страну-захватчика. Как если бы великой спортивной команде, у которой фантастическая защита, не разрешали играть в нападении. Нет шансов на победу! Так и с Украиной и Россией. Бесчестный и ужасно некомпетентный Джо Байден не позволил Украине дать отпор, а только позволил защищаться", — написал Трамп в своей соцсети.

Джо Байден / Facebook

В апреле 2025 года американский президент обвинил в войне трех лиц: российского главу Владимира Путина, президента Украины Владимира Зеленского и Джо Байдена.

"Миллионы людей мертвы из-за трех человек, — указал он позже по ходу выступления. — Скажем так, Путин — это номер один, Байден, который понятия не имел, что он делает, — это номер два, и Зеленский", — заявлял он.

Владимир Зеленский / Facebook

Украину, к слову, Трамп также обвинял в развязывании полномасштабного конфликта с Россией.

"Я думаю, причиной начала войны стало то, что они (Украина/Киев, — ред.) начали говорить о вступлении в НАТО", — сказал он. По мнению Трампа, если бы этот вопрос не был поднят, вероятность того, что конфликт не начался бы, "была бы гораздо выше". Трамп выразил уверенность, что Киев никогда не станет членом блока.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Трамп повесил в Белом доме фото с Путиным.