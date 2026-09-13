Нейросети не согласны с президентом США

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Дефицит дизеля в мире вызван, в первую очередь, вооруженным конфликтом между США, Израилем и Ираном, а не украинскими ударами по российским НПЗ, как это заявлял глава Белого дома Дональд Трамп.

Таким мнением поделились с "Телеграфом" искусственные интеллекты Gemini и ChatGPT в ответ на соответствующий запрос. Обе ИИ не согласны с президентом США.

К примеру, Gemini считает, что война в Украине запустила структурную перестройку европейского и мирового рынков, что подготовило почву для текущего дефицита, однако именно эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к параличу ключевых логистических маршрутов и масштабному дефициту топлива на мировом рынке.

Мнение Gemini о мировом дизельном кризисе

ChatGPT, в свою очередь, также не согласен с Трампом. По мнению ИИ, сильнейший удар по мировым поставкам дизеля нанесла война США и Израиля против Ирана. Удары Украины по российским НПЗ являются лишь вторым фактором в текущем кризисе. ChatGPT подчеркивает, что иранская война создала текущий глобальный шок, а украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре его резко усилили.

Мнение ChatGPT о мировом дизельном кризисе

Ранее сообщалось, что Россия не исключает, что в октябре 2026 года пройдут трехсторонние переговоры по урегулированию войны. Речь идет о встрече представителей Украины, США и РФ.