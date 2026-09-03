Цены на топливо пошли в рост: какие цены сейчас на заправках и что будет дальше

Проблем с наличием горючего нет, вопрос только в цене

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Топливо в Украине снова дорожает. Ценники на украинских АЗС продолжают расти вслед за глобальными тенденциями.

В ближайшие две недели бензин и дизельное топливо могут прибавить в цене еще около 5 гривен за литр. Такое мнение в комментарии РБК-Украина высказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

По словам эксперта, подорожание нефтепродуктов на мировых рынках началось в начале этой недели. На Лондонской бирже стоимость дизельного топлива уже превысила пиковые показатели апреля, зафиксированные в разгар кризиса на фоне конфликта между Ираном и Израилем. Сергей отметил, что это приведет к подорожанию цены на бензин и дизель в Украине "где-то через 2 недели".

Оптовый рынок улетел уже очень сильно, прибавил 4-4,5 гривны за последние три дня. Соответственно и розница тоже подтягивается. Сергей Куюн

Сергей Куюн/Фото: facebook.com/SerhiiKuiun

Динамика цен на бензин, дизтопливо, газ на АЗС Украины/Фото: minfin.com.ua

Динамика цен на газ на АЗС Украины/Фото: minfin.com.ua

Цены на все виды топлива поднялись в Украине. Самый большой рост за день демонстрирует бензин А-95.

Средние цены на горючее по Украине на 3.09.2026/Фото: minfin.com.ua

Цены на горючее в Украине по АЗС на 3 сентября/Инфографика ИИ

Напомним, в начале августа 2026 года Украину охватил дизельный кризис. Среди главных причин дефицита называлось резкое сокращение поставок горючего в Украину из Европы. Свою роль в этом сыграло обмеление Дуная, из-за чего усложнилась логистика топлива. Кроме того, рынок стран Персидского залива пока недоступен Украине из-за войны США и Израиля против Ирана.