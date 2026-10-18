В центре Полтавы заметили необычную "артистку": рогатая выступает в театре (видео)

Питомец разгуливал по оживленной улице в сопровождении человека

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В центре Полтавы женщина выгуливала козу. Прогулка мелкого рогатого скота по городу стала поводом для шуток в сети.

Видео опубликовал Telegram-канал "Труха". Козочка оказалась необычной: она играет в местном театре.

Некоторые участники обсуждения связали козу с театром имени Гоголя. По их словам, на видео – коза Маргарита, которая участвует в спектаклях.

Коза выступает в спектакле/Фото: poltavawave.com.ua

"Да это коза Маргарита, актриса из спектакля "Майская ночь"", – написала Оксана.

Пользовательница назвала козу Маргаритой из спектакля "Майская ночь"

Другие участники обсуждения поддержали право животного гулять по городу.

Комментаторы связали необычную прохожую с театром имени Гоголя

Не все одобрили такую прогулку. Один из пользователей возмутился: это город, а не село. Он спросил, не начнут ли здесь выгуливать и другой скот. Ему сразу ответили.

"Собак выгуливают, а чем коза хуже? Никого не покусает. У каждого свои любимцы", – написала Валентина.

Участники обсуждения сравнили козу с привычными домашними питомцами

В комментариях спросили и о том, "куда смотрит мэр Полтавы", а также рассказали о встречах с животными в других городах. Лидия предложила судить прежде всего по поведению козы.

"А что? Ведет себя вежливо, никого не трогает, гуляет!", – написала Лидия.

В комментариях о прогулке козы нашлось место и шуткам о городской власти

Как сообщал "Телеграф", житель Львова выгуливал на поводке свинью. Необычного питомца заметили на одной из городских улиц.