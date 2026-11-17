Автомобильная арка обрушилась в воду, а обломки перекрыли судоходный фарватер

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Отвечая на вопрос, доложили ли главе России Владимиру Путину о результативном ударе по Крымскому мосту в ночь на 17 ноября, спикер главы Кремля Дмитрий Песков выглядел смущенным. Однако, в конце концов, не очень уверенно и грустно заявил, что после восстановления мост якобы "станет лучше, чем был".

Видео со словами Пескова публикуют росСМИ. Он заявил, что "будет намечен конкретный план, очередность, временные рамки". Однако, несмотря на эти заявления, лицо спикера Кремля не излучало уверенности, скорее наоборот.

"Мост восстановят, будет еще лучше, чем раньше", — заявил спикер Путина Дмитрий Песков.

Последствия удара по Крымскому мосту

После ночной атаки арка автомобильной части оказалась в воде, а автомобильный пролет полностью рухнул. Обломки завалили судоходный фарватер, заблокировав проход судов между Черным и Азовским морями.

Между уцелевшими участками автомобильного полотна образовался разрыв. Обрушенные конструкции лежат в воде у опор соседней части переправы, автомобильное движение через пролив прекращено.

Железнодорожная часть устояла, однако также получила повреждения. Движение поездов по мосту после ночного удара тоже остановили.

Ранее "Телеграф" рассказывал о двух причинах, почему разрушение Крымского моста является трагедией для главы России Владимира Путина. Эта переправа имеет значительное практическое и сакральное значение для оккупантов.