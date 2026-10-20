Где спрятаться от ядерной войны? Самые безопасные места на планете

Кто выживет после конца света?

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Наибольшие шансы выжить при глобальной ядерной войне имеют страны Южного полушария и удаленные острова с развитым сельским хозяйством и автономной энергетикой. К такому выводу пришли ведущие модели искусственного интеллекта.

К примеру, ИИ Claude в ответ на запрос "Телеграфа" отметил, что потенциальные цели при ядерном конфликте находятся в Северном полушарии. Высокие шансы на выживание здесь имеют только жители Исландии.

1. Ответ Claude: Южное полушарие и острова-"убежища"

Искусственный разум акцентирует внимание на исследованиях Nature Food, согласно которым основные цели находятся в северной части планеты. Таким образом, лучшие шансы имеют следующие страны:

Австралия и Новая Зеландия: выращивают много продовольствия, имеют малое население, умеренный климат и окружены океаном, смягчающим похолодание.

выращивают много продовольствия, имеют малое население, умеренный климат и окружены океаном, смягчающим похолодание. Аргентина, Уругвай, Парагвай: мощные экспортеры продовольствия.

мощные экспортеры продовольствия. Острова-убежища: Исландія (геотермальная энергия), а также Соломоновы Острова и Вануату (способны сохранить общество без внешней торговли).

Исландія (геотермальная энергия), а также Соломоновы Острова и Вануату (способны сохранить общество без внешней торговли). Главные факторы: отсутствие военных баз, самообеспечение энергией и пищей, малая зависимость от импорта.

Предостережение от Claude

2. Ответ Gemini: Продовольственный профицит и изоляция

Нейросеть делает упор на научное моделирование ядерной зимы и разрушение озонового слоя, выделяя топ-регионы:

Нова Зеландия: удаленность от Северного полушария, избыток еды и возобновляемая энергетика (геотермальная и гидро).

удаленность от Северного полушария, избыток еды и возобновляемая энергетика (геотермальная и гидро). Австралия: огромный аграрный сектор, способный прокормить население даже при падении урожайности на 50–80% (минус — наличие баз США).

огромный аграрный сектор, способный прокормить население даже при падении урожайности на 50–80% (минус — наличие баз США). Аргентина и Чили: расположены на юг от экватора, где осадки и сажа будут минимальными, обладают богатыми сельхозугодьями.

расположены на юг от экватора, где осадки и сажа будут минимальными, обладают богатыми сельхозугодьями. Тихоокеанские государства (Вануату, Фиджи): не представляют стратегического интереса для конфликтующих сторон.

не представляют стратегического интереса для конфликтующих сторон. Исландия: изолированный остров с рыболовством и чистой энергетикой, но с дефицитом зерна.

Gemini назвал ключевые факторы для выживания

3. Ответ ChatGPT: Комплексная устойчивость и новые данные

ИИ также ссылается на исследования Nature Food, подчеркивая важность стабильной государственности и инфраструктуры:

Нова Зеландия: идеальное географическое положение и сельское хозяйство, но уязвимость из-за зависимости от импорта топлива, техники и удобрений.

идеальное географическое положение и сельское хозяйство, но уязвимость из-за зависимости от импорта топлива, техники и удобрений. Австралия: лучший суммарный показатель по ресурсам и энергии, хотя военно-политические союзы повышают риски точечных ударов.

лучший суммарный показатель по ресурсам и энергии, хотя военно-политические союзы повышают риски точечных ударов. Исландия, Вануату, Соломоновы Острова: высокая изоляция и природный потенциал, однако остановка глобальной логистики вызовет дефицит медикаментов и промтоваров.

высокая изоляция и природный потенциал, однако остановка глобальной логистики вызовет дефицит медикаментов и промтоваров. Южная Америка: Чили и Перу выделяются как регионы, наиболее устойчивые к последствиям ядерной зимы.

ChatGPT считает Новую Зеландию лучшим местом для выживания во время глобальной войны

Где шансы выжить больше?/Инфографика ИИ

Добавим, что выживание при глобальной ядерной войне зависит не только от отсутствия прямых ракетных ударов, но и от способности страны справиться с ее долгосрочными последствиями: ядерной зимой, резким падением температуры, глобальным голодом и полным коллапсом мировой торговли.

Ранее "Телеграф" сообщал, где может вспыхнуть ядерный конфликт. Среди потенциальных сценариев рассматривается и Украина.