Укр

Где спрятаться от ядерной войны? Самые безопасные места на планете

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Апокалипсис Новость обновлена 20 октября 2026, 17:39
Апокалипсис. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Кто выживет после конца света?

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Наибольшие шансы выжить при глобальной ядерной войне имеют страны Южного полушария и удаленные острова с развитым сельским хозяйством и автономной энергетикой. К такому выводу пришли ведущие модели искусственного интеллекта.

К примеру, ИИ Claude в ответ на запрос "Телеграфа" отметил, что потенциальные цели при ядерном конфликте находятся в Северном полушарии. Высокие шансы на выживание здесь имеют только жители Исландии.

1. Ответ Claude: Южное полушарие и острова-"убежища"

Искусственный разум акцентирует внимание на исследованиях Nature Food, согласно которым основные цели находятся в северной части планеты. Таким образом, лучшие шансы имеют следующие страны:

  • Австралия и Новая Зеландия: выращивают много продовольствия, имеют малое население, умеренный климат и окружены океаном, смягчающим похолодание.
  • Аргентина, Уругвай, Парагвай: мощные экспортеры продовольствия.
  • Острова-убежища: Исландія (геотермальная энергия), а также Соломоновы Острова и Вануату (способны сохранить общество без внешней торговли).
  • Главные факторы: отсутствие военных баз, самообеспечение энергией и пищей, малая зависимость от импорта.
Предостережение от Claude
Предостережение от Claude

2. Ответ Gemini: Продовольственный профицит и изоляция

Нейросеть делает упор на научное моделирование ядерной зимы и разрушение озонового слоя, выделяя топ-регионы:

  • Нова Зеландия: удаленность от Северного полушария, избыток еды и возобновляемая энергетика (геотермальная и гидро).
  • Австралия: огромный аграрный сектор, способный прокормить население даже при падении урожайности на 50–80% (минус — наличие баз США).
  • Аргентина и Чили: расположены на юг от экватора, где осадки и сажа будут минимальными, обладают богатыми сельхозугодьями.
  • Тихоокеанские государства (Вануату, Фиджи): не представляют стратегического интереса для конфликтующих сторон.
  • Исландия: изолированный остров с рыболовством и чистой энергетикой, но с дефицитом зерна.
Gemini назвал ключевые факторы для выживания
Gemini назвал ключевые факторы для выживания

3. Ответ ChatGPT: Комплексная устойчивость и новые данные

ИИ также ссылается на исследования Nature Food, подчеркивая важность стабильной государственности и инфраструктуры:

  • Нова Зеландия: идеальное географическое положение и сельское хозяйство, но уязвимость из-за зависимости от импорта топлива, техники и удобрений.
  • Австралия: лучший суммарный показатель по ресурсам и энергии, хотя военно-политические союзы повышают риски точечных ударов.
  • Исландия, Вануату, Соломоновы Острова: высокая изоляция и природный потенциал, однако остановка глобальной логистики вызовет дефицит медикаментов и промтоваров.
  • Южная Америка: Чили и Перу выделяются как регионы, наиболее устойчивые к последствиям ядерной зимы.
ChatGPT считает Новую Зеландию лучшим местом для выживания во время глобальной войны
ChatGPT считает Новую Зеландию лучшим местом для выживания во время глобальной войны
Где шансы выжить больше?/Инфографика ИИ

Добавим, что выживание при глобальной ядерной войне зависит не только от отсутствия прямых ракетных ударов, но и от способности страны справиться с ее долгосрочными последствиями: ядерной зимой, резким падением температуры, глобальным голодом и полным коллапсом мировой торговли.

Ранее "Телеграф" сообщал, где может вспыхнуть ядерный конфликт. Среди потенциальных сценариев рассматривается и Украина.

Теги:
#Искусственный интеллект #Атомная бомба #Ядерная война #Ядерная зима