Красивые или практичные: 5 самых модных сумок на весну-лето 2024

Эти модели сумок удачно дополнят ваши образы.

Каждый сезон появляются новые модные тенденции. Так, мы уже рассказывали о том, какие вещи стоит купить в 2024 году. Теперь узнайте, какие сумки будут стильными весной и летом этого года.

Как сообщает ELLE, в этом сезоне будут актуальны разные по форме, цветам и материалам, сумки. В тренде будут как лаконичные варианты, так и достаточно экстрагавантные, для особых случаев.

Объемные сумки

Это очень практичная вещь, ведь туда помещается большое количество вещей. Особенно актуально в длинную дорогу, в путешествие или просто, если вы любите носить с собой много предметов. Потому и весной 2024 года большие сумки продолжают быть востребованными. Можете экспериментировать со стилем: выбрать что-нибудь классическое или наоборот свободное и мешковатое.

Цепочка

Да, сумки на цепочке снова в моде. Они выглядят очень элегантно, поэтому уместно будут выглядеть на праздничные и торжественные мероприятия. Такая вещь сразу придает заметный акцент в образе, поэтому будете выглядеть фантастически.

Сумка-ведро

Ее еще называют сумкой-корзину из-за округлой формы. Преимущество такого варианта в том, что это очень удобно, там могут поместиться вещи разной формы. Наиболее стильными считаются модели в коричневом, белом и бежевом цветах.

Клатч

Впрочем, речь не о традиционном маленьком аксессуаре к платью. Теперь дизайнеры создали объемные сумки-клатчи, напоминающие подушки. Их все еще можно носить под локтем. Несмотря на большой размер такой клатч выглядит очень круто и интересно.

Закругленная сумка

В сезоне весна-лето 2024 года добавляется новинка — сумки в форме полумесяца, капли или круга. Такая модель будет подходить под разные образы благодаря универсальной форме. Поэтому можете смело такую покупать.

Недавно "Телеграф" писал о трендовых головных уборах на весну 2024 года. Актуальными будут бейсбольные кепки, фетровые шляпы, шапки-бини, панамы и платки.