Красиві чи практичні: 5 наймодніших сумок на весну-літо 2024

Ці моделі сумок вдало доповнять ваші образи

Кожного сезону з'являються нові модні тенденції. Так, ми вже розповідали про те, які речі варто купити у 2024 році. А тепер дізнайтеся, які сумки будуть стильними навесні та влітку цього року.

Як повідомляє ELLE, у цьому сезоні будуть актуальні різні за формою, кольорами та матеріалами, сумки. У тренді будуть як лаконічні варіанти, так і досить екстрагавантні, для особливих випадків.

Об'ємні сумки

Це дуже практична річ, адже туди поміщається велика кількість речей. Особливо актуально в довгу дорогу, в подорож або просто, якщо ви любите носити з собою багато предметів. Тому й навесні 2024 року великі сумки продовжують бути затребуваними. Можете експериментувати зі стилем: обрати щось класичне або навпаки вільне та мішкувате.

Ланцюжок

Так, сумки на ланцюжку знову в моді. Вони мають дуже елегантний вигляд, тому доречно виглядатимуть на святкові та урочисті заходи. Така річ одразу додає помітний акцент у образі, тож матимете фантастичний вигляд.

Сумка-відро

Її ще називають сумкою-кошик через округлу форму. Перевага такого варіанту у тому, що це дуже зручно, там можуть поміститися речі різної форми. Найбільш стильними вважаються моделі у коричневому, білому та бежевому кольорах.

Клатч

Утім, йдеться не про традиційний маленький аксесуар до сукні. Тепер дизайнери створили об'ємні сумки-клатчі, які нагадують подушки. Їх все ще можна носити під ліктем. Попри великий розмір, такий клатч виглядає дуже круто та цікаво.

Заокруглена сумка

У сезоні весна-літо 2024 додається новинка — сумки у формі півмісяця, краплі чи кола. Така модель буде пасувати під різні образи завдяки універсальній формі. Тому можете сміливо таку купувати.

Нещодавно "Телеграф" писав про трендові головні убори на весну 2024 року. Актуальними будуть бейсбольні кепки, фетрові капелюхи, шапки-біні, панами та хустки.