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Красиві чи практичні: 5 наймодніших сумок на весну-літо 2024

Автор
Вікторія Козар Вікторія Козар
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Найстильніші сумки весна-літо 2024
Найстильніші сумки весна-літо 2024. Фото Pinterest

Ці моделі сумок вдало доповнять ваші образи

Кожного сезону з'являються нові модні тенденції. Так, ми вже розповідали про те, які речі варто купити у 2024 році. А тепер дізнайтеся, які сумки будуть стильними навесні та влітку цього року.

Як повідомляє ELLE, у цьому сезоні будуть актуальні різні за формою, кольорами та матеріалами, сумки. У тренді будуть як лаконічні варіанти, так і досить екстрагавантні, для особливих випадків.

Об'ємні сумки

Це дуже практична річ, адже туди поміщається велика кількість речей. Особливо актуально в довгу дорогу, в подорож або просто, якщо ви любите носити з собою багато предметів. Тому й навесні 2024 року великі сумки продовжують бути затребуваними. Можете експериментувати зі стилем: обрати щось класичне або навпаки вільне та мішкувате.

Великі сумки - на піку популярності

Ланцюжок

Так, сумки на ланцюжку знову в моді. Вони мають дуже елегантний вигляд, тому доречно виглядатимуть на святкові та урочисті заходи. Така річ одразу додає помітний акцент у образі, тож матимете фантастичний вигляд.

Сумки на ланцюжку додають вам стилю

Сумка-відро

Її ще називають сумкою-кошик через округлу форму. Перевага такого варіанту у тому, що це дуже зручно, там можуть поміститися речі різної форми. Найбільш стильними вважаються моделі у коричневому, білому та бежевому кольорах.

Сумка-відро - модна новинка сезону

Клатч

Утім, йдеться не про традиційний маленький аксесуар до сукні. Тепер дизайнери створили об'ємні сумки-клатчі, які нагадують подушки. Їх все ще можна носити під ліктем. Попри великий розмір, такий клатч виглядає дуже круто та цікаво.

Сумки-клатч зараз актуальні

Заокруглена сумка

У сезоні весна-літо 2024 додається новинка — сумки у формі півмісяця, краплі чи кола. Така модель буде пасувати під різні образи завдяки універсальній формі. Тому можете сміливо таку купувати.

Напівкруглі сумки у тренді

Нещодавно "Телеграф" писав про трендові головні убори на весну 2024 року. Актуальними будуть бейсбольні кепки, фетрові капелюхи, шапки-біні, панами та хустки.

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#Мода #Сумки 2013 #Тренди