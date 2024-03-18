Названа самая модная вещь весны 2024: с чем носить бордовый тренч
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Как стилизовать бордовый тренч
Поскольку в 2024 году в моде смелые и яркие вещи и цвета, бордовый тренч – тренд этой весны. Он способен разнообразить любой лук и сделать его более стильным. Однако следует знать, с чем идеально сочетается бордовый тренч.
Пальту такого кроя можно комбинировать с разными стилями и выбирать любые оттенки. Бордовый цвет был трендом зимой этого года и не оставит нас весной. Об этом пишет Vogue.
С чем носить бордовый тренч
Тренч этого оттенка хорошо сочетается и со спортивным стилем, надев его с кепкой и джогерами, и с деловым, украсив им брюки и сапоги на каблуке. Стильный вид будет иметь монохромный бордовый образ с этим тренчем.
Лучше всего тренч этого оттенка сочетается с черным и бордовым цветом. Также создаст хороший ансамбль в сочетании с бежевым. Вы будете в центре внимания, если вы соедините бордовый тренч с белым цветом. К примеру, джинсы белого цвета или свитер.
Бордовый тренч – универсальная вещь, которая должна быть в гардеробе каждой модницы этой весной. Это пальто точно стоит приобрести.
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