Названа самая модная вещь весны 2024: с чем носить бордовый тренч

Как стилизовать бордовый тренч

Поскольку в 2024 году в моде смелые и яркие вещи и цвета, бордовый тренч – тренд этой весны. Он способен разнообразить любой лук и сделать его более стильным. Однако следует знать, с чем идеально сочетается бордовый тренч.

Пальту такого кроя можно комбинировать с разными стилями и выбирать любые оттенки. Бордовый цвет был трендом зимой этого года и не оставит нас весной. Об этом пишет Vogue.

С чем носить бордовый тренч

Тренч этого оттенка хорошо сочетается и со спортивным стилем, надев его с кепкой и джогерами, и с деловым, украсив им брюки и сапоги на каблуке. Стильный вид будет иметь монохромный бордовый образ с этим тренчем.

Фото: pinterest

Лучше всего тренч этого оттенка сочетается с черным и бордовым цветом. Также создаст хороший ансамбль в сочетании с бежевым. Вы будете в центре внимания, если вы соедините бордовый тренч с белым цветом. К примеру, джинсы белого цвета или свитер.

Фото: Сгенерировано ИИ (Телеграф)

Бордовый тренч – универсальная вещь, которая должна быть в гардеробе каждой модницы этой весной. Это пальто точно стоит приобрести.

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