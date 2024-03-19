Красный и марсала: главные оттенки весны, которые должны быть в вашем гардеробе (фото)

Назван главный модный тренд на весну 2024 года

Красный и марсаловый цвет завоевали сердца модниц и дизайнеров по всему миру. Эти два глубокие оттенки имеют все шансы стать главными трендами весенне-летнего сезона, многие дизайнеры использовали эти цвета в своих новых коллекциях. "Телеграф" уже рассказывал, какие вещи в 2024 году будут на пике популярности, а сегодня делится, как сочетать в образах красный м марсаловый оттенки.

Модные бренды Gucci, Hermès, Versace, Bottega Veneta, Stella McCartney и другие активно использовали оттенки красного, марсалы, "спелой вишни" в своих показах на Неделях моды, пишет ТСН. В этих цветах было представлено много элементов гардероба — от верхней одежды до платьев, сумок и аксессуаров.

Фото: Pinterest

В своих образах этой весной вы можете смело использовать красный и марсала. Костюмы, юбки, блузы и особенно аксессуары станут ярким и цепляющим акцентом ваших луков.

Фото: Pinterest

Некоторые бренды сделали красный и марсала основным в своих весенне-летних коллекциях, поэтому даже полностью красный образ будет смотреться очень трендово. Все зависит от вашей фантазии и чувства вкуса. Не бойтесь экспериментировать этой весной и смело приобретайте обновки в гардероб в красных и марсаловых оттенках.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал о пяти трендовых головных уборах на весну 2024. Каждая модница найдет себе что-то по вкусу.