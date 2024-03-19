Червоний і марсала: головні відтінки весни, які мають бути у вашому гардеробі (фото)

Названо головний модний тренд на весну 2024 року

Червоний та марсаловий колір завоювали серця модниць та дизайнерів по всьому світу. Ці два глибокі відтінки можуть стати головними трендами весняно-літнього сезону, багато дизайнерів використовували ці кольори у своїх нових колекціях. "Телеграф" вже розповідав, які речі в 2024 році будуть на піку популярності, а сьогодні ділиться, як поєднувати в образах червоний марсаловий відтінки.

Модні бренди Gucci, Hermès, Versace, Bottega Veneta, Stella McCartney та інші активно використовували відтінки червоного, марсали, "стиглої вишні" у своїх показах на Тижнях моди, пише ТСН. У цих кольорах було представлено багато елементів гардеробу – від верхнього одягу до суконь, сумок та аксесуарів.

Фото: Pinterest

У своїх образах цієї весни ви можете сміливо використовувати червоний та колір марсала. Костюми, спідниці, блузи і особливо аксесуари стануть яскравим акцентом ваших луків.

Фото: Pinterest

Деякі бренди зробили червоний і марсала основним у своїх весняно-літніх колекціях, тому навіть червоний образ буде виглядати дуже трендово. Все залежить від вашої фантазії та відчуття смаку. Не бійтеся експериментувати цієї весни і сміливо купуйте обновки в гардероб у червоних та марсалових відтінках.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав про п’ять трендових головних уборів на весну 2024 року. Кожна модниця знайде собі щось до смаку.