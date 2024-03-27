Бежевый тренч до сих пор актуален: с чем его носить весной 2024 года, чтобы выглядеть стильно

Бежевый тренч не потеряет своей актуальности весной 2024

Тренч – главный тренд этой весной. В этом году в моде неординарные вещи и яркие цвета, поэтому может показаться, что бежевый тренч отошел на задний план. Однако нужно знать, как правильно его стилизовать.

Если добавить яркие акценты, бежевый тренч будет выглядеть "свежим" и актуальным. Об этом рассказали на vogue.

Как стилизовать бежевый тренч

Графический принт

Бежевый тренч – базовая вещь, которая подходит к любым вещам. Следует сочетать его с графическим дизайном и ярким принтом, который придаст красок в ваш образ.

Фото: vogue

Летние аксессуары

Следует попробовать смешать сезоны. Можно попытаться соединить плетеную сумку с бежевым тренчем вместо тяжелой кожаной. Так лук будет смотреться легко и непринужденно.

Фото: vogue

Длина меди

Таков тренд для тех, кто любит сдержанный стиль. Надеть бежевый тренч и юбку длины меди – лучшее решение, особенно если соединить их с высокими сапогами.

Фото: pinterest

Вечернее платье

Такое сочетание смотрится стильно, красиво и элегантно. Это комбо – комбинация расслабленности, удобства и изысканности. Если добавить акцентные аксессуары и грубые ботинки – все взгляды точно будут прикованы к вам.

Фото: vogue

Ранее "Телеграф" рассказывал, с чем носить брюки skinny этой весной. Теперь на передний план выходят лаконичные модели, гармонично вписывающиеся в любой стиль.