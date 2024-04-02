Захотите повторить: как носить прозрачное платье, чтобы это не было пошло

Прозрачное платье является одним из главных трендов 2024 года

Весной дизайнеры активно обновляют тренды и демонстрируют на моделях, какая одежда стоит нашего внимания. В этом сезоне будут актуальны не только платья-рубашки, но и прозрачные платья. Это смелая тенденция, которую можно интересно обыграть.

Vogue пишет, что есть много интересных способов, как удачно стилизовать такое платье, чтобы не выглядеть бессмысленно или вульгарно. Вы можете выбрать длину мини или макси, как вам больше нравится.

Особенно популярны будут модели нейтральных цветов – черного, белого, светло-коричневого, темно-синего. Предлагаем несколько элегантных комбинаций.

Прозрачное платье + босоножки

Это самый простой способ выглядеть стильно и уместно. Выбирайте нежные и романтичные фасоны. В частности, трендовыми считаются банты из шелка, кружево, спокойные оттенки. Эксперты советуют обращать внимание именно на свободные силуэты, ведь оверсайз давно заполонил модную индустрию.

Прозрачное платье + выразительное белье

Конечно, такой вариант может быть не для всех, потому что очень смело и откровенно. В то же время это сексуально, привлекательно и отвечает современным трендам. Дизайнеры предлагают платья из фатина с броским комплектом белья. Кто не боится быть ярким и привлекать взгляды окружающих, это для вас.

Прозрачное платье + туфли-лодочки

Главный акцент в прозрачном платье можно дополнить многослойностью. Так, это хорошая идея для тех, кто не хочет, чтобы было заметно белье. Наденьте под низ платье в тон с прозрачным. Это будет просто вау. А удачным дополнением образа станут нежные туфли-лодочки.

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