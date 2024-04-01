Платье-рубашка – тренд, который захочется повторить каждой женщине

Среди всех трендов — платье-рубашка является самым практичным

Кто внимательно следит за модными тенденциями, тот помнит, как популярны были когда-то платья в виде рубашек. С ними создавали разные стильные образы. Среди главных трендов сезона весна-лето 2024 платья-рубашки занимают одно из ведущих мест.

Такой элемент гардероба можно сочетать в совершенно разных стилях: как строго-офисном, так и легком и романтичном, в частности, для свиданий. Платье-рубашку можно одевать без дополнений или с брюками и джинсами, пишет Vogue. Стилизуют ее как кроссовками, так и балетками и обуви на каблуке.

Особенно модными в последующие сезоны считаются модели коричневого и белого цвета. Приобрести такую вещь – значит в кратчайшие сроки приблизиться к элегантности и изысканности.

Если же нейтральные цвета – вам не по душе, смело покупайте платья желтого, темно-синего или бордового цвета. Не бойтесь экспериментов, потому что яркость остается в тренде.

Также обратите внимание на платья-рубашки длины макси со шлейфом. Это очень красиво и нестандартно.

Недавно "Телеграф" писал, какая верхняя одежда вышла из моды этой весной. Например, пальто без воротника, куртки из смятой или тонкой кожи или короткий дутый жилет. Все это уже выглядит неактуально.