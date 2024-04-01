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Платье-рубашка – тренд, который захочется повторить каждой женщине

Автор
Виктория Козар Виктория Козар
Дата публикации
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Автор
Платье-рубашка снова возвращается в моду Новость обновлена 01 апреля 2024, 17:00
Платье-рубашка снова возвращается в моду. Фото Pinterest

Среди всех трендов — платье-рубашка является самым практичным

Кто внимательно следит за модными тенденциями, тот помнит, как популярны были когда-то платья в виде рубашек. С ними создавали разные стильные образы. Среди главных трендов сезона весна-лето 2024 платья-рубашки занимают одно из ведущих мест.

Такой элемент гардероба можно сочетать в совершенно разных стилях: как строго-офисном, так и легком и романтичном, в частности, для свиданий. Платье-рубашку можно одевать без дополнений или с брюками и джинсами, пишет Vogue. Стилизуют ее как кроссовками, так и балетками и обуви на каблуке.

Платье-рубашка в романтическом образе
Платье-рубашка – тренд сезона

Особенно модными в последующие сезоны считаются модели коричневого и белого цвета. Приобрести такую вещь – значит в кратчайшие сроки приблизиться к элегантности и изысканности.

Белое платье-рубашка — всегда актуально
Коричневое платье-рубашка выглядит фантастически

Если же нейтральные цвета – вам не по душе, смело покупайте платья желтого, темно-синего или бордового цвета. Не бойтесь экспериментов, потому что яркость остается в тренде.

Темно платье-рубашка длины макси

Также обратите внимание на платья-рубашки длины макси со шлейфом. Это очень красиво и нестандартно.

Платье-рубашка со шлейфом

Недавно "Телеграф" писал, какая верхняя одежда вышла из моды этой весной. Например, пальто без воротника, куртки из смятой или тонкой кожи или короткий дутый жилет. Все это уже выглядит неактуально.

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