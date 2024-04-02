Захочете повторити: як носити прозору сукню, щоб це не було вульгарно

Прозора сукня є одним з головних трендів 2024

Навесні дизайнери активно оновлюють тренди та демонструють на моделях, який одяг вартий нашої уваги. У цьому сезоні будуть актуальні не лише сукні-сорочки, а й прозорі сукні. Це смілива тенденція, яку можна цікаво обіграти.

Vogue пише, що є багато цікавих способів, як вдало стилізувати таку сукню, щоб не мати безглуздий чи вульгарний вигляд. Ви можете обирати довжину міні або максі, як вам більше подобається.

Особливо популярними будуть моделі нейтральних кольорів — чорного, білого, світло-коричневого, темно-синього. Пропонуймо кілька елегантних комбінацій.

Прозора сукня + босоніжки

Це найпростіший спосіб, щоб виглядати стильно та доречно. Обирайте ніжні та романтичні фасони. Зокрема, трендовими вважаються банти з шовку, мереживо, спокійні відтінки. Експерти радять звертати увагу саме на вільні силуети, адже оверсайз давно заполонив модну індустрію.

Прозора сукня + виразна білизна

Звісно, такий варіант може бути не для всіх, бо це дуже сміливо та відверто. Водночас це сексуально, привабливо та відповідає сучасним трендам. Дизайнери пропонують сукні з фатину з помітним комплектом білизни. Хто не боїться бути яскравим та привертати погляди оточуючих, це саме для вас.

Прозора сукня + туфлі-човники

Головний акцент у прозорій сукні можна доповнити багатошаровістю. Так, це гарна ідея для тих, хто не хоче, аби була помітною білизна. Одягніть під низ сукню в тон з прозорою. Це буде просто вау. А вдалим доповненням образу стануть ніжні туфлі-човники.

Нещодавно "Телеграф" писав, як відновити принт, який потріскав. У нагоді стане рідина для зняття лаку. Дізнайтеся, як її використати.