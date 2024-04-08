Девочки, время пришло! С чем носить кожаные шорты этой весной, чтобы быть иконой стиля (фото)

Стилист дала советы модницам, как и с чем носить кожаные шорты

Черные кожаные шорты есть в гардеробе многих модниц, и именно весной наступает их время. Однако, пока холодно носить шорты на голые ноги, можно разнообразить образы колготками. "Телеграф" уже рассказывал, какие купальники будут в тренде летом 2024, а сегодня делится, как и с чем носить черные кожаные шорты весной.

Чаще всего девушки выбирают черные кожаные шорты с высокой талией и широкими штанинами, а носить их можно с колготками разных оттенков. По словам стилиста Леси Сигнеевой, черные шорты помогают создавать стильные образы. Однако, нужно правильно их сочетать с другой одеждой.

Стилист говорит, что классическим вариантом считается сочетание черных кожаных шорт с черными колготками и обувью в тон. Однако, можно носить и шорты с телесными колготками. Правда, нужно учитывать, что в этом случае колготки будут визуально полнить. Еще один вариант — носить черные кожаные шорты с колготками в тон другой одежде. Например синие колготки с синим свитером и черными шортами.

Для более смелых модниц подойдет вариант сочетания шорт с темными колготками с узорами. Лучше всего выбирать колготки в мелкий горох или геометрические фигуры или мелкую сеточку.

Что касается обуви, то шорты прекрасно сочетаются с обувью любой высоты, как с каблуками, так и с танкеткой.

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