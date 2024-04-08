Дівчата, час настав! З чим носити шкіряні шорти цієї весни, щоб бути іконою стилю (фото)

Стиліст дала поради модницям, як і з чим носити шкіряні шорти

Чорні шкіряні шорти є в гардеробі багатьох модниць, і саме навесні настає їх час. Однак, поки холодно носити шорти на голі ноги, можна урізноманітнити образи колготками. "Телеграф" вже розповідав, які купальники будуть в тренді влітку 2024 року, а сьогодні ділиться, як і з чим носити чорні шкіряні шорти навесні.

Найчастіше дівчата обирають чорні шкіряні шорти з високою талією та широкими штанинами, а носити їх можна з колготками різних відтінків. За словами стиліста Лесі Сігнєєвої, чорні шорти допомагають створювати стильні образи. Однак потрібно правильно їх поєднувати з іншим одягом.

Стиліст каже, що класичним варіантом вважається поєднання чорних шкіряних шортів з чорними колготками та взуттям у тон. Однак, можна носити шорти з тілесними колготками. Щоправда, треба враховувати, що в цьому випадку колготки візуально повнитимуть. Ще один варіант — носити чорні шкіряні шорти з колготками в тон іншого одягу. Наприклад сині колготки із синім светром та чорними шортами.

Для сміливіших модниць підійде варіант поєднання шорт з темними колготками з візерунками. Найкраще обирати колготки в дрібний горох чи геометричні фігури чи дрібну сіточку.

Що стосується взуття, то шорти чудово поєднуються із взуттям будь-якої висоти, як з підборами, так і з танкеткою.

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