Готовимся к пляжному сезону: какие купальники будут в тренде летом 2024

Самые модные купальники на лето 2024

Весна порадовала теплой погодой, а там не успеете оглянуться и наступит лето. А значит самое время подбирать купальники на новый сезон. "Телеграф" уже рассказывал, какая обувь будет на пике трендов этой весной, а сегодня делится, какие купальники будут в моде летом 2024.

Как оказалось, среди самых популярных будут слитные и блестящие купальники, пишет bigmir.net. Также стоит обратить внимание на монокини и купальники в стиле ретро.

Слитные купальники

Этим летом на смену традиционным бикини придут слитные модели купальников. Стоит обратить внимание на лаконичные и спортивные модели слитных купальников. А для смелых модниц подойдут соблазнительные купальники с пикантными вырезами.

Фото: Pinterest

Монокини

Купальники-монокини — это сочетание слитного купальника и бикини. Это довольно откровенные модели купальников, которые выглядят очень женственно и подчеркивают фигуру.

Фото: Pinterest

Стиль ретро

В новом пляжном сезоне на пике трендов будут также купальники в стиле ретро. Это купальники, у которых закрытые трусы с высокой талией и топ на широких бретелях. Обратите внимание на черно-белые модели, в горох и клетку.

Фото: Pinterest

Блестящие купальники

Летний тренд на все блестящее коснется и купальников. Стилисты советуют подбирать модели из люрекса или купальники в оттенках металлик. Такие купальники красиво сияют на солнце и подчеркивают фигуру.

Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал о пяти трендовых головных уборах на весну 2024. Каждая модница найдет себе что-то по вкусу.