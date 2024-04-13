5 стильных вещей для весенне-летнего гардероба, которые нужны каждой женщине

Эти простые вещи могут стать удачной основой вашего образа

Когда мы пополняем гардероб, хотим, чтобы эти вещи были стильными и уместными. Для этого модные эксперты рекомендуют выбирать базовую одежду, которая остается актуальной, независимо от трендов. Например, раньше мы рассказывали, как стилизовать джинсы этой весной.

Vogue предлагает несколько простых вещей, которые помогут создать идеальную капсулу на весну-лето 2024 года. Среди них большинство базовых единиц одежды.

Футболка

Эксперты советуют останавливаться на лаконичных футболках, без принтов, стразов и другой отделки. Лучше выбирать прямого кроя и из натуральных тканей: так вас не будет парить в тёплые сезоны.

Их можно сочетать буквально со всем – с джинсами, брюками, юбками, шортами. Кроме традиционных белых и черных футболок, дизайнеры призывают присмотреться к лавандовой. Это выглядит очень нежно и свежо.

Прозрачный лонгслив

Да, эта вещь действительно подходит только смелым и отважным женщинам, которые не боятся проявлять свою женственность и сексуальность. И это мощный тренд 2024 года, который будет актуален до конца года.

Можно попробовать одевать под него широкий бюстгальтер, а сверху – оверсайз-жакет. Так будет выглядеть немного сдержаннее для тех, кто не хочет быть очень откровенным.

Юбка-шорты

Это еще один неожиданный тренд этого года, который многим пришелся по душе. Это ведь и мегаудобно, и красиво одновременно. Такую вещь можно совмещать как с кроссовками, так и с балетками и босоножками.

Так что юбку-шорты стоит купить. Обращайте внимание на нежно-розовый цвет, он является одним из самых актуальных для этой вещи.

Анорак

Возможно, вы впервые видите такое слово, но его значение очень просто. Речь идет о легкой куртке, которая вам понадобится для прохладного утра и вечера.

К тому же эта вещь идеально подойдет для прогулок по парку или в лес на пикник. Выбирайте оттенки желтого, голубого или розового цвета. Будете стильно смотреться.

Мини-юбка

Прекрасная вещь, которую однозначно стоит приобрести весной или летом этого года. Она успешно подчеркнет вашу фигуру и ножки. Короткую юбку сочетают с большим количеством вещей: с топами, футболками, майками, блузками и лонгсливами.

Важно отметить, что более актуальными сейчас считаются аисметричные юбки.

Ранее "Телеграф" писал о трендовой обуви весной 2024 года. Актуальными будут балетки с острым носком, атласная и лакированная обувь, бордовые туфли и еще некоторые.