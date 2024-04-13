5 стильних речей для весняно-літнього гардеробу, які потрібні кожній жінці

Ці прості речі можуть стати вдалою основою вашого образу

Коли ми поповнюємо гардероб, то хочемо, аби ці речі були стильними та доречними. Для цього модні експерти рекомендують обирати базовий одяг, який залишається актуальним, незалежно від трендів. Наприклад, раніше ми розповідали, як стилізувати джинси цієї весни.

Vogue пропонує вам кілька простих речей, які допоможуть створити ідеальну капсулу на весну-літо 2024 року. Серед них — більшість базових одиниць одягу.

Футболка

Експерти радять зупинятися на лаконічних футболках, без принтів, стразів та іншого оздоблення. Краще обирати прямого крою та з натуральних тканин: так вас не буде парити в теплі сезони.

Їх можна поєднувати буквально зі всім — з джинсами, штанами, спідницями, шортами. Окрім традиційних білих і чорних футболок, дизайнери закликають придивитися до лавандової. Це виглядає дуже ніжно та свіжо.

Прозорий лонгслів

Так, ця річ і справді підходить лише сміливим і відважним жінкам, які не бояться проявляти свою жіночність та сексуальність. І це потужний тренд 2024 року, який буде актуальним точно до кінця року.

Можна спробувати одягати під нього широкий бюстгальтер, а зверху — оверсайз-жакет. Так буде виглядати трохи стриманіше для тих, хто не хоче бути дуже відвертим.

Спідниця-шорти

Це ще один несподіваний тренд цього року, який багатьом припав до душі. Адже це і мегазручно, і красиво водночас. Таку річ можна поєднувати як з кросівками, так і балетками та босоніжками.

Тож спідницю-шорти варто купити. Звертайте увагу на ніжно-рожевий колір, він є одним із найактуальніших для цієї речі.

Анорак

Можливо, ви вперше бачите таке слово, але його значення — дуже просте. Йдеться про легеньку куртку, яка вам знадобиться для прохолодних ранків і вечорів.

До того ж ця річ ідеально підійде для прогулянок парком чи до лісу на пікнік. Обирайте відтінки жовтого, блакитного чи рожевого. Будете стильно виглядати.

Мініспідниця

Прекрасна річ, яку однозначно варто придбати на весну та літо цього року. Вона вдало підкреслить вашу фігуру та ніжки. Коротку спідницю поєднують з великою кількістю речей: з топами, футболками, майками, кофтинками та лонгслівами.

Важливо зазначити, що більш актуальними зараз вважаються аисметричні спідниці.

Раніше "Телеграф" писав про трендове взуття на весну 2024 року. Актуальними будуть балетки з гострим носком, атласне та лаковане взуття, бордові туфлі та ще деякі.