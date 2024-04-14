Белые кроссовки весной 2024 года: как модно их стилизовать с повседневными вещами (фото)

Рассказываем, как белые кроссовки могут изменить весенний образ

Может показаться, что обувь не играет немаловажную роль в любом образе. Однако даже кроссовки способны полностью изменить ваш обыденный аутфит и добавить ему стиля. Раньше мы рассказывали, как модно вплетаться в образы джинсовой куртки, а теперь делимся с чем носить белые кроссовки этой весной.

Кроссовки — это универсальная обувь: она удобна, красива и стильна одновременно. С чем их совмещать, рассказали на Gazeta.ua.

С чем носить белые кроссовки

Джинсы и футболка

Такой образ универсален. Он отлично подойдет для прогулок, свиданий и т.д. А если надеть классический пиджак, такой лук можно надеть на работу.

Фото: pinterest

Платье или юбка в стиле кэжуал

В сочетании с белыми кроссовками такой образ будет не только удобен, но и стилен. Если добавить правильные аксессуары, ваш весенний аутфит заиграет новыми красками.

Фото: pinterest

Юбка с денимом и свитшотом

Такой образ можно смело разбавить яркими элементами. Также если надеть вместо свитшота белую рубашку свободного кроя, создайте летний лук.

Фото: pinterest

Юбка меди

Этот образ изыскан, удобный и стильный одновременно. Стильные сумки и аксессуары его идеально завершат.

Фото: pinterest

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