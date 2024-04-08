Модные эксперты назвали самые стильные джинсы в 2024 году

Такая вещь точно не будет лишней в вашем гардеробе

В этом году наиболее актуальной моделью джинсов будут именно прямого кроя. Они очень удобны и универсальны, поэтому станут грамотным дополнением вашего гардероба. Преимущество таких брюк в том, что они подходят разным типам фигуры. Кстати, их можно совместить со стильными балетками в этом году.

Под джинсами прямого кроя подразумевают приталенные брюки, которые удачно подчеркивают линию бедер, пишет ELLE. В то же время они не столь обжимают ноги, как скинни, которые тоже становятся все более популярными.

Эти джинсы выглядят просто и стильно, поэтому предполагают, что такая модель будет актуальна еще много сезонов. Поэтому можете не сомневаться в их покупке. К тому же эти брюки хорошо подчеркивают фигуру и делают ноги длиннее. Особенно, если дополнить образ каблуками.

В общем, джинсы прямого кроя можно носить куда угодно — на работу, в театр или кино или на свидание. Модные эксперты советуют стилизовать эту модель футболками, легкими блузами, жакетами, топами или оверсайз-худи.

Для прогулок по городу дополняйте такие джинсы кроссовками, а для разных изысканных мероприятий и праздников – высоким каблуком. Также советуют обратить внимание именно на джинсы прямого кроя серого или черного цвета. Их сочетают со свитерами, рубашками или жакетами.

Недавно "Телеграф" рассказывал, как нестандартно стилизовать свитшот. Ведь хлопчатобумажные свитера обычно носят прямо с джинсами или брюками. Но их можно дополнять также еще одной вещью, которая сделает образ более женственным.