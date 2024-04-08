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Модные эксперты назвали самые стильные джинсы в 2024 году

Автор
Виктория Козар Виктория Козар
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Автор
Самые модные джинсы 2024 года
Самые модные джинсы 2024 года. Фото Pinterest

Такая вещь точно не будет лишней в вашем гардеробе

В этом году наиболее актуальной моделью джинсов будут именно прямого кроя. Они очень удобны и универсальны, поэтому станут грамотным дополнением вашего гардероба. Преимущество таких брюк в том, что они подходят разным типам фигуры. Кстати, их можно совместить со стильными балетками в этом году.

Под джинсами прямого кроя подразумевают приталенные брюки, которые удачно подчеркивают линию бедер, пишет ELLE. В то же время они не столь обжимают ноги, как скинни, которые тоже становятся все более популярными.

Эти джинсы выглядят просто и стильно, поэтому предполагают, что такая модель будет актуальна еще много сезонов. Поэтому можете не сомневаться в их покупке. К тому же эти брюки хорошо подчеркивают фигуру и делают ноги длиннее. Особенно, если дополнить образ каблуками.

В общем, джинсы прямого кроя можно носить куда угодно — на работу, в театр или кино или на свидание. Модные эксперты советуют стилизовать эту модель футболками, легкими блузами, жакетами, топами или оверсайз-худи.

Джинсы прямого кроя со свитером
Джинсы прямого кроя с футболкой
Джинсы прямого кроя с блузкой
Джинсы прямого кроя с топом

Для прогулок по городу дополняйте такие джинсы кроссовками, а для разных изысканных мероприятий и праздников – высоким каблуком. Также советуют обратить внимание именно на джинсы прямого кроя серого или черного цвета. Их сочетают со свитерами, рубашками или жакетами.

Черные джинсы прямого кроя с рубашкой
Серые джинсы прямого кроя

Недавно "Телеграф" рассказывал, как нестандартно стилизовать свитшот. Ведь хлопчатобумажные свитера обычно носят прямо с джинсами или брюками. Но их можно дополнять также еще одной вещью, которая сделает образ более женственным.

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