Білі кросівки навесні 2024: як модно їх стилізувати з повсякденними речами (фото)

Розповідаємо, як білі кросівки можуть змінити весняний образ

Може здатися, що взуття не відіграє важливу роль в будь-якому образі. Однак навіть кросівки здатні повністю змінити ваш повсякденний аутфіт і додати йому стилю. Раніше ми розповідали, як модно вплітати в образи джинсову куртку, а тепер ділимося з чим носити білі кросівки цієї весни.

Кросівки — це універсальне взуття: воно зручне, красиве і стильне водночас. З чим їх поєднувати, розповіли на Gazeta.ua.

З чим носити білі кросівки

Джинси та футболка

Такий образ універсальний. Він чудово підійде для прогулянок, побачень тощо. А якщо одягнути класичний піджак, такий лук можна вдягнути на роботу.

Фото: pinterest

Сукня або спідниця у стилі кежуал

У поєднанні з білими кросівками такий образ буде не лише зручним, а й стильним. Якщо додати правильні аксесуари, ваш весняний аутфіт заграє новими барвами.

Фото: pinterest

Спідниця з деніму та світшот

Такий образ можна сміливо розбавити яскравими елементами. Також якщо вдягнути замість світшота білу сорочку вільного крою, створите літній лук.

Фото: pinterest

Спідниця міді

Цей образ вишуканий, зручний та стильний водночас. Стильні сумка та аксесуари його ідеально завершать.

Фото: pinterest

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