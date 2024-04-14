Білі кросівки навесні 2024: як модно їх стилізувати з повсякденними речами (фото)
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Розповідаємо, як білі кросівки можуть змінити весняний образ
Може здатися, що взуття не відіграє важливу роль в будь-якому образі. Однак навіть кросівки здатні повністю змінити ваш повсякденний аутфіт і додати йому стилю. Раніше ми розповідали, як модно вплітати в образи джинсову куртку, а тепер ділимося з чим носити білі кросівки цієї весни.
Кросівки — це універсальне взуття: воно зручне, красиве і стильне водночас. З чим їх поєднувати, розповіли на Gazeta.ua.
З чим носити білі кросівки
Джинси та футболка
Такий образ універсальний. Він чудово підійде для прогулянок, побачень тощо. А якщо одягнути класичний піджак, такий лук можна вдягнути на роботу.
Сукня або спідниця у стилі кежуал
У поєднанні з білими кросівками такий образ буде не лише зручним, а й стильним. Якщо додати правильні аксесуари, ваш весняний аутфіт заграє новими барвами.
Спідниця з деніму та світшот
Такий образ можна сміливо розбавити яскравими елементами. Також якщо вдягнути замість світшота білу сорочку вільного крою, створите літній лук.
Спідниця міді
Цей образ вишуканий, зручний та стильний водночас. Стильні сумка та аксесуари його ідеально завершать.
Раніше "Телеграф" розповідав, які моделі взуття у тренді в сезоні весна-літо 2024. Дізнайтесь, як виглядають модні туфлі 2024 року.