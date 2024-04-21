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Як стильно носити модний тренч навесні: чотири професійні поради від стиліста (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Тренчі завжди у моді Новина оновлена 21 квітня 2024, 08:00
Тренчі завжди у моді. Фото Freepik

Надихайтесь на творчість у власному гардеробі!

Протягом останніх років тренчі у бежевих відтінках набули великої популярності. Для багатьох модниць цей предмет гардероба став невід'ємним елементом і включився до категорії базових речей. Цей феномен можна пояснити, оскільки тренч легко поєднується з одягом і взуттям у будь-якому стилі. Саме його стильна універсальність забезпечила йому таку популярність.

Не дарма ця річ, з початку її впровадження в модний світ, не виходить звідти. Бо тренч, як і базове пальто, гармонійно поєднується з будь-яким стилем та одягом. Сьогодні актуальними є небанальні мікси в образах з тренчем, підкреслює український стиліст Ната Москаленко.

Як стильно носити тренч навесні 2024

  1. Оберіть цікаву текстуру тканини, або замшу/шкіру.
  2. Додавайте помітних акцентів у вигляді аксесуарів, які доповнять образ.
  3. Якщо любите колір — ваш варіант кольоровий тренч.
  4. Міксуйте тренч з полярними по стилю речами, як от зі спортивним стилем.
дівчина у бежевому тренчі
коричневий тренч на дівчині
темний тренч для жінки
бежевий тренч з сумкою

Зазначимо, що у теплу пору завжди виникає бажання впроваджувати нові ідеї та експериментувати. Раніше стиліст Альона Сагірова назвала 9 модних трендів літа 2024 року.

Теги:
#Мода #Стиль #Тренч #Верхній одяг