Як стильно носити модний тренч навесні: чотири професійні поради від стиліста (фото)

Надихайтесь на творчість у власному гардеробі!

Протягом останніх років тренчі у бежевих відтінках набули великої популярності. Для багатьох модниць цей предмет гардероба став невід'ємним елементом і включився до категорії базових речей. Цей феномен можна пояснити, оскільки тренч легко поєднується з одягом і взуттям у будь-якому стилі. Саме його стильна універсальність забезпечила йому таку популярність.

Не дарма ця річ, з початку її впровадження в модний світ, не виходить звідти. Бо тренч, як і базове пальто, гармонійно поєднується з будь-яким стилем та одягом. Сьогодні актуальними є небанальні мікси в образах з тренчем, підкреслює український стиліст Ната Москаленко.

Як стильно носити тренч навесні 2024

Оберіть цікаву текстуру тканини, або замшу/шкіру. Додавайте помітних акцентів у вигляді аксесуарів, які доповнять образ. Якщо любите колір — ваш варіант кольоровий тренч. Міксуйте тренч з полярними по стилю речами, як от зі спортивним стилем.

Зазначимо, що у теплу пору завжди виникає бажання впроваджувати нові ідеї та експериментувати. Раніше стиліст Альона Сагірова назвала 9 модних трендів літа 2024 року.