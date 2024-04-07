Стильный деловой образ 2024: три варианта в модной эстетике Office core (фото, видео)

Это один из горячих трендов последних сезонов

Эстетика оffice core – один из горячих трендов последних сезонов. В этом весеннем сезоне этот официально-деловой стиль выходит за рамки офисов, ведь office core это, прежде всего, об интересных стилизациях, акцентах и женственности.

Office core всегда имеет фемининную нотку – он о переосмыслении женственности. Отсюда и тренды на приталенные жакеты и юбки-карандаши. Об этом рассказали эксперты в блоге о моде и стиле PUMP.

Хотя office core, прежде всего, ассоциируется с костюмами, стиль выходит за рамки официально-делового и может позволить себе миксы с одеждой из трикотажа и денима, с прозрачными юбками из органзы или даже худи.

Аксессуары являются важной составляющей любого образа. Если говорить об office core, то самым главным аксессуаром являются очки (для зрения или просто с прозрачной линзой). Они придают нотку собранности и статусности.

При добавлении хотя бы одной правильной детали или цветового акцента образ мгновенно принимает совсем другой вид. Через анализ моделей можно легко рассмотреть эти простые fashion-уловки.