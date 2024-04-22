Вы должны знать о них: микротренды этой весной, которые должны быть в вашем гардеробе (фото)

Обратите внимание на эти микротренды

Модные тенденции этой весны поражают, ведь в тренды врываются яркие и смелые вещи. Поэтому не следует их игнорировать, чтобы выглядеть стильно. Раньше мы рассказывали, как вплетать яркий свитер в весенние образы, а теперь делимся, какие микротренды должны быть в гардеробе каждой модницы.

Эти микротренды выглядят стильно, красиво и современно. Важно научиться вплетать их в свои весенние образы. Об этом пишет ELLE.

Главные микротренды весны 2024

Двухцветные лоферы

В этом сезоне в тренде не только стильная обувь, но и комфортная. Поэтому следует обратить внимание на модели на плоской подошве. Идеальный вариант — лоферы в двух или более цветах. Они выглядят красиво и стильно.

Фото: pinterest

Леопардовые штаны

В этом сезоне самое время доставать из дальнего угла шкафа вещи с леопардовым принтом. Именно такой дизайн – один из главных трендов весны 2024 года. Вещи с этим принтом можно комбинировать и с пастельными оттенками, и с яркими.

Фото: pinterest

Сливочно-желтое платье

Такой оттенок желтого набирает популярность этой весной. Он выглядит не только на платьях, но и на верхней одежде. Прекрасно сочетается он с базовыми и яркими оттенками.

Фото: pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь будет модной летом 2024 года. Мы назвали самые популярные модели и фасоны.