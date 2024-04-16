Названа самая модная обувь на лето: эстетика вас поразит (фото)

Такая пара обуви может быть ярким акцентом образа

Всем нам хочется выглядеть актуальным в разное время года. Вот и модницы начинают интересоваться, а что такого интересного приобрести на лето, например, с обуви. Конечно, что белые кроссовки – модные по времени. Но есть и более изысканные новинки.

Модные подиумы заполонила эстетика в стиле coquette – кокетки, сообщает Vogue. Это подчеркивает нежность и женственность, ведь тренд характеризуется такими элементами, как банты, рюши и цветы. Их размещают как основной акцент на обуви – босоножках с переплетенным шнуровкой.

Кстати, неважно, какую пару выберете — на низком или высоком каблуке. В любом случае такая обувь будет ко времени. Специалисты советуют комбинировать переплетенные босоножки с декором с базовым гардеробом.

Выбирайте одежду спокойных оттенков — белую, черную, коричневую, темно-синюю. Миксуйте эту обувь с платьями и юбками прямого кроя длины миди. Это будет просто вау. В таком виде можно посещать дни рождения, ресторан или театр или другие неформальные мероприятия.

Также будет уместно соединить декорированные переплетенные босоножки с футболками, блузами и прямыми джинсами или брюками. Но тогда акцент образа должен быть именно на обуви, иначе лук получится перегруженным.

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