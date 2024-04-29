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Цей манікюр підходить до всього: ідеї елегантного нюдового покриття на весну (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Нюдовий манікюр ніколи не виходить із моди Новина оновлена 29 квітня 2024, 14:22
Нюдовий манікюр ніколи не виходить із моди. Фото Pinterest

Цей спокійний манікюр доповнить будь-який ваш образ

Не всі модниці люблять строкатий та яскравий манікюр. Багато дівчат все ж таки віддають перевагу більш елегантному нюдоводовому манікюру. "Телеграф" вже розповідав про незвичайний манікюр з перламутровим сяйвом, а сьогодні ділиться ідеями стриманого нюдового манікюру, які підкорять ваше серце.

Френч

Одним із класичних варіантів нюдового покриття на нігтях є французький манікюр (френч). Він чудово виглядає на різних формах нігтів та на різній довжині. Тому дівчата часто його роблять, щоб додати рукам природності та ніжності.

французький манікюр
Фото: Pinterest

Нюд із блискітками

Ще один гарний варіант нюдового манікюру — нейтральне природне покриття, розбавлене легкими блискітками або покриття з невагомим сяйвом. Такий манікюр особливо розкішно виглядає при сонячних променях, так що на весну те саме.

нюдовий манікюр з блискітками
Фото: Pinterest

Молочний нюд

Багато дівчат полюбили молочний нюд за нього елегантний вигляд, природність та універсальність. Такий манікюр підходитиме до різних образів, як кежуал, так і до більш святкових.

молочний манікюр
Фото: Pinterest

Нюд із мінімалістичним декором

Нюдовий манікюр можна доповнити мінімалістичним декором, малюнками, смужками або зробити його з одним яскравим акцентом. Такий манікюр виглядатиме дуже оригінально та неординарно.

манікюр з малюнками
Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав про ідеї манікюру у салатовому відтінку, які ви захочете бачити на своїх руках. Зробіть собі весняний настрій за допомогою салатового манікюру.

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#Ідеї манікюру #Літній манікюр #Манікюр 2024