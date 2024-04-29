Цей манікюр підходить до всього: ідеї елегантного нюдового покриття на весну (фото)
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Цей спокійний манікюр доповнить будь-який ваш образ
Не всі модниці люблять строкатий та яскравий манікюр. Багато дівчат все ж таки віддають перевагу більш елегантному нюдоводовому манікюру. "Телеграф" вже розповідав про незвичайний манікюр з перламутровим сяйвом, а сьогодні ділиться ідеями стриманого нюдового манікюру, які підкорять ваше серце.
Френч
Одним із класичних варіантів нюдового покриття на нігтях є французький манікюр (френч). Він чудово виглядає на різних формах нігтів та на різній довжині. Тому дівчата часто його роблять, щоб додати рукам природності та ніжності.
Нюд із блискітками
Ще один гарний варіант нюдового манікюру — нейтральне природне покриття, розбавлене легкими блискітками або покриття з невагомим сяйвом. Такий манікюр особливо розкішно виглядає при сонячних променях, так що на весну те саме.
Молочний нюд
Багато дівчат полюбили молочний нюд за нього елегантний вигляд, природність та універсальність. Такий манікюр підходитиме до різних образів, як кежуал, так і до більш святкових.
Нюд із мінімалістичним декором
Нюдовий манікюр можна доповнити мінімалістичним декором, малюнками, смужками або зробити його з одним яскравим акцентом. Такий манікюр виглядатиме дуже оригінально та неординарно.
Раніше "Телеграф" розповідав про ідеї манікюру у салатовому відтінку, які ви захочете бачити на своїх руках. Зробіть собі весняний настрій за допомогою салатового манікюру.