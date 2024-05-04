Андре Тан рассказал, что надеть на Пасху, чтобы выглядеть стильно и современно (фото)

В этом году отдайте предпочтение легким платьям для празднования Пасхи

Очень важно подобрать правильный образ для светлого праздника Пасхи. Хоть и в 2024 году в тренде яркие цвета, на Пасху лучше воздержаться от смелых решений и выбрать сдержанную, но изысканную одежду. А раньше мы рассказывали, какие луки и вещи неуместны для Пасхи.

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что можно надевать на Пасху на своей странице в Instagram. Забудьте о бабушкином платье и подчеркните собственную красоту.

Что надеть на Пасху 2024

Вышиванка

Эта одежда – символ нашей подлинности. К тому же современные вышиванки выглядят очень стильно, красиво и изысканно. Выберите для себя ту, которая будет удобной и модной.

Белый цвет

Это традиционный цвет Пасхи. Белый – символ чистоты и новой жизни. Поэтому для Пасхи он идеально подходит. Наденьте белую блузу или платье и туфли на каблуке или просто лоферы — и будете выглядеть роскошно.

Пастельные тона

Для этого светлого праздника очень уместно выбрать нежные оттенки. Они подарят вам чувство легкости и подчеркнут женственность. Голубой, розовый, персиковый и мятный оттенки идеально подойдут.

Цветочный принт

Цветочные принты актуальны в этом сезоне, а также очень уместны для весеннего праздника Пасхи. Эта одежда сделает ваш образ романтичной легкой и женственной.

Пасторальный стиль

Такие платья невероятно красивые и изысканные. Поэтому для Пасхи они идеально подойдут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи не будут в моде летом 2024 года. Мы назвали три главных антитренда.