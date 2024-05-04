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Андре Тан розповів, що вдягнути на Великдень, щоб виглядати стильно і сучасно (фото)

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
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Ніжні кольори - ідеальний вибір для Великодня
Ніжні кольори - ідеальний вибір для Великодня. Фото instagram.com/andre_tan_official

Цьогоріч надайте перевагу легким сукням для святкування Великодня

Дуже важливо підібрати правильний образ для світлого свята Великодня. Хоч і у 2024 році у тренді яскраві кольори, на Пасху краще утриматися від сміливих рішень і обрати стриманий, але вишуканий одяг. А раніше ми розповідали, які луки й речі недоречні для Великодня.

Український дизайнер Андре Тан розповів, що можна вдягати на Великдень на своїй сторінці в Instagram. Забудьте про бабусині сукні і підкресліть власну красу.

Що вдягнути на Великдень 2024

Вишиванка

Цей одяг — символ нашої автентичності. До того ж сучасні вишиванки виглядають дуже стильно, красиво й вишукано. Оберіть для себе ту, яка буде зручною та модною.

Що носити на Великдень
Фото: instagram.com/andre_tan_official

Білий колір

Це традиційний колір Великодня. Білий — символ чистоти та нового життя. Тому для Великодня він ідеально підходить. Одягніть білу блузу чи сукню і туфлі на підборах або просто лофери — і матимете розкішний вигляд.

Що вдягнути на Великдень 2024
Фото: instagram.com/andre_tan_official

Пастельні тони

Для цього світлого свята дуже доречно обрати ніжні відтінки. Вони подарують вас відчуття легкості та підкреслять жіночність. Блакитний, рожевий, персиковий та м’ятний відтінки ідеально підійдуть.

Які відтінки доречні для Великодня
Фото: instagram.com/andre_tan_official

Квітковий принт

Квіткові принти актуальні в цьому сезоні, а також дуже доречні для весняного свята Великодня. Цей одяг зробить ваш образ романтичним легким та жіночним.

Що вдягнути на Великдень 2024
Фото: instagram.com/andre_tan_official

Пасторальний стиль

Такі сукні неймовірно красиві й вишукані. Тому для Великодня вони ідеально підійдуть.

Які речі можна вдягати на Великдень 2024
Фото: instagram.com/andre_tan_official

Раніше "Телеграф" розповідав, які речі не будуть в моді влітку 2024. Ми назвали три головні антитренди.

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#Мода #Тренди #Великдень 2024