Андре Тан розповів, що вдягнути на Великдень, щоб виглядати стильно і сучасно (фото)

Цьогоріч надайте перевагу легким сукням для святкування Великодня

Дуже важливо підібрати правильний образ для світлого свята Великодня. Хоч і у 2024 році у тренді яскраві кольори, на Пасху краще утриматися від сміливих рішень і обрати стриманий, але вишуканий одяг. А раніше ми розповідали, які луки й речі недоречні для Великодня.

Український дизайнер Андре Тан розповів, що можна вдягати на Великдень на своїй сторінці в Instagram. Забудьте про бабусині сукні і підкресліть власну красу.

Що вдягнути на Великдень 2024

Вишиванка

Цей одяг — символ нашої автентичності. До того ж сучасні вишиванки виглядають дуже стильно, красиво й вишукано. Оберіть для себе ту, яка буде зручною та модною.

Білий колір

Це традиційний колір Великодня. Білий — символ чистоти та нового життя. Тому для Великодня він ідеально підходить. Одягніть білу блузу чи сукню і туфлі на підборах або просто лофери — і матимете розкішний вигляд.

Пастельні тони

Для цього світлого свята дуже доречно обрати ніжні відтінки. Вони подарують вас відчуття легкості та підкреслять жіночність. Блакитний, рожевий, персиковий та м’ятний відтінки ідеально підійдуть.

Квітковий принт

Квіткові принти актуальні в цьому сезоні, а також дуже доречні для весняного свята Великодня. Цей одяг зробить ваш образ романтичним легким та жіночним.

Пасторальний стиль

Такі сукні неймовірно красиві й вишукані. Тому для Великодня вони ідеально підійдуть.

Раніше "Телеграф" розповідав, які речі не будуть в моді влітку 2024. Ми назвали три головні антитренди.