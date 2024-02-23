Їй 240 млн років: учені виявили дивну рептилію, яка зберіглася в цілісному стані (фото)

Її довжина сягає близько 5 метрів

Учені виявили досить незвичайну водну рептилію. Ця знахідка сягає в довжину п'ять метрів.

За інформацією BBC, ця істота існувала близько 240 млн років тому та її стали називати "драконом" — усе через довгу шию. Загалом цей вид було вперше ідентифіковано 2003 року. Ця вражаюча нова копалина дозволила вченим побачити повну анатомію цього химерного доісторичного звіра.

Доктор Нік Фрейзер із Національних музеїв Шотландії, який входив до міжнародної команди, що вивчала скам'янілість, сказав, що вперше вченим вдалося побачити її повністю. Він описав його як "дуже дивна тварина". Вчений також додав, що у нього були кінцівки, схожі на ласти, а шия довша, ніж тіло та хвіст разом узяті.

Рептилія віком 240 млн років

Дослідник припустив, що довга та гнучка шия з 32 окремими хребцями могла дати перевагу під час полюваннія, дозволивши шукати їжу в ущелинах під водою. Викопне було виявлено у стародавніх відкладах вапняку на півдні Китаю.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що вчені знайшли останки підлітка, які пролежали під землею понад 2 тисячі років. Було встановлено, що це залишки хлопця віком від 13 до 17 років на момент смерті.