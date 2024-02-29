Ученые стали свидетелями уникального случая однополых отношений между самцами горбатых китов (фото)

Такое снять удается далеко не каждый раз

Уникальный инцидент произошел при исследовании учеными у острова на Гавайи Мауи. Так, им удалось увидеть однополую любовь между самцами горбатых китов.

Как сообщает WileyOnlineLibrary, фотографии этого уникального случая были переданы биологу Степании Стек из Pacific Whale Foundation, которая подтвердила, что оба кита были самцами. Впрочем, по ее мнению, возникают вопросы, касающиеся взаимного согласия в этом случае.

Горбатые киты имеют достаточно простора в океане во избежание человеческого внимания, несмотря на свои размеры. Поэтому записи об их репродуктивном поведении остаются редкими, даже среди активно изученных видов.

Однополая любовь китов

В исследовании также упоминается и о других наблюдениях однополого поведения среди морских млекопитающих, включая случаи, когда киты направляют свои гениталии на других самцов. Такое поведение может иметь различные функции, включая обучение, установление доминирования, формирование социальных альянсов или снижение напряжения в группе.

Отмечается, что у одного из китов было плохое здоровье. То есть это может указывать на принуждение к совершению спаривания. Интересен тот факт, что ранее исследователи не публиковали для общественности подобные случаи, чтобы это не вызвало какого-либо резонанса. Впрочем, сейчас все это документируется.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ученые обнаружили самую большую ископаемую клешню краба в возрасте почти 9 млн лет. Сам краб весит около 12 кг.