В Украине можно будет наблюдать полярное сияние: почему это происходит

Оно достаточно редкое для наших широт.

Начиная с ночи на понедельник и до вечера вторника есть шанс того, что украинцы смогут увидеть полярное сияние. Так, оно достаточно редкое для наших широт.

По информации ученых, его можно будет увидеть до 23:00 вторника, 26 марта. В этот период наша планета попадет под влияние магнитной бури, которая оценивается по мощности уровня G3. Таким образом, при таких космических штормах в наших широтах можно наблюдать полярное сияние, также широко известное как северное.

Почему происходит полярное сияние

Это связано с бурлением магнитных бурь. Земная атмосфера будет под атакой магнитного шторма мощностью G3. Как написал астроном, лектор Харьковского планетария Владимир Кажанов, Kp индекс уже вырос. При таких магнитных бурях можно наблюдать "аврору" в наших широтах.

Во время магнитных бурь огромные количества заряженных частиц выбрасываются из Солнца в космос. Когда эти частицы достигают магнитосферы Земли, они взаимодействуют с атмосферой. Это взаимодействие обуславливает излучение света, которое мы воспринимаем как северное сияние. Оно наиболее часто наблюдается в районах, расположенных ближе к полюсам, таким как северные регионы Европы, Америки и Канады.

Чтобы увидеть полярное сияние, нужно смотреть на север небосвода в месте без сильного светового загрязнения, подальше от высоких деревьев или домов. Желательно, чтобы был вид на горизонт. Если вы не видите глазами, попробуйте сделать фото смартфоном, настроив съемку с длинной экспозицией, или установите фотоаппарат на штатив и сделайте несколько снимков с длинной выдержкой 5, 10, 20 секунд.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что магнитная буря оказалась сильнейшей за 7 лет. Астросиноптики прогнозируют, что ее мощность не составит выше 8 баллов.