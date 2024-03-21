То, с чего началась наша галактика? Ученые совершили интересное открытие в Млечном пути (фото)

Это событие могло произойти 12-13 млрд лет назад

Астрономы с помощью обсерватории Gaia обнаружили два древнейших слияния галактик. Они могут означать начало Млечного пути.

Как они называются и когда это произошло

Об этом сообщает IflScience. Отмечается, что эти галактики названы "Шакти" и "Шива", а их слияние произошло более 12 миллиардов лет назад и, как следствие, может играть ключевую роль в понимании формирования и эволюции нашей галактики.

Это открытие дает новое представление о ранней истории нашей галактики. Исследователи считают, что Шакти и Шива могут быть первыми двумя компонентами, которые инициировали рост Млечного Пути до величественной галактики, каковой она является сегодня.

Когда происходит слияние галактик, а оно происходит медленно, то в это время обе галактики начинают обмениваться газом, что приводит к появлению новых звезд. В то же время старые звезды из начальных галактик смешиваются вместе и сложно понять, кому они раньше принадлежали. Но учёные смогли решить эту проблему.

Gaia играет ключевую роль в этом исследовании, обеспечивая подробные данные о движении и химическом составе звезд в Млечном Пути. Это позволяют ученым обнаружить древние структуры, разбросанные вдали от ядра галактики. Подобные исследования ранее позволили ученым выяснить, что в период между 8 и 10 млрд. лет назад Млечный Путь поглотил карликовую галактику Гайя-Энцелад.

Слияние галактик

Шакти и Шива являются дополнениями к уже известной структуре галактики под названием "бедное старое сердце". Они являются свидетельством множества слияний галактик, происходивших в истории Млечного Пути, и могут помочь в понимании процессов, ведущих к формированию больших галактик. Исследование Шакти и Шивы открывает новые возможности для более глубокого понимания эволюции галактических структур и внесет важный вклад в наше общее знание о Вселенной.

По словам ученых, они были очень удивлены тем, что им удалось обнаружить эти старейшие компоненты Млечного Пути. Дело в том, что наша галактика так сильно изменилась с момента появления древних звезд, входящих в состав двух галактик, что было полной неожиданностью найти их.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что исследователи обнаружили уникальные человеческие мозги, которым 12 тысяч лет. Эта находка разрушила определенный миф.