В России неизвестный яркий объект в небе расщепился на множество фрагментов (видео)

В Сети ходят догадки о комете

В Хабаровском крае Российской Федерации заметили странный предмет в небе. Этот объект был достаточно ярким и расщепился на множество фрагментов.

Что известно об этом объекте

Так, он был снят с разных ракурсов, а на одном из фрагментов видео можно услышать странный и одновременно громкий звук. В Сети сразу начали распространяться догадки о комете, а другие предполагают, что это может быть связано с космодромом и запуском какого-то объекта.

Соответствующее видео появилось на странице ASTRA в Telegram. На данный момент информация об этом предмете уточняется. Интересно и то, что большинство комментариев на этом видео были увлекательными.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Солнце оторвало хвост редкой зеленой кометы. Так, зеленая комета Нисимура, которая в начале сентября рекордно близко подошла к Солнцу, потеряла часть хвоста во время столкновения с солнечным штормом, однако вопреки ожиданиям смогла пережить его и сможет порадовать любителей космоса возможностью полюбоваться редким зрелищем.

Сообщается, что инцидент произошел 22 сентября 2023, когда Нисимура уже начала удаляться от нашей звезды. Согласно расчетам, Нисимура уже видели в небе около 430 лет назад, а потому скорее всего в следующий раз люди ее увидят еще нескоро.