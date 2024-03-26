Солнце готовит новые вспышки: когда землянам ждать магнитные бури

Светило решило не отдыхать

И хотя сильнейшая магнитная буря за последние 7 лет уже уменьшает свое влияние на Землю, есть другая угроза из космоса. Астросиноптики предупреждают о гигантском солнечном пятне AR3615, постоянно меняющем форму.

Как прогнозируют ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), передает сайт исследования космической погоды Spaceweather, гигантское солнечное пятно AR3615 представляет постоянную угрозу для направленных на Землю солнечных вспышек. Есть вероятность, что оно может стать причиной сильной вспышки.

Как отмечают специалисты, в течение 26-27 марта с вероятностью 25% может произойти вспышка класса Х. Если солнечное пятно вспыхнет, то небо над Европой и США охватит еще одно полярное сияние.

Магнитные бури на Земле в течение 26-31 марта

Согласно графику, обнародованному на сайте Meteoagent, можно узнать, ожидать ли возмущения и магнитные бури до конца этого месяца.

Сейчас, 26 марта, держится магнитная буря 5 баллов, которая уже 27 марта снизится до "зеленого" уровня.

Затем, до 31 марта, по словам ученых, не прогнозируется каких-либо колебаний выше "оранжевого" и "красного" уровней.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, к какой погоде готовиться украинцам к концу марта.