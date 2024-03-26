Сонце готує нові спалахи: коли землянам очікувати на магнітні бурі

Світило вирішило не відпочивати

І хоча найсильніша магнітна буря за останні 7 років вже зменшує свій вплив на Землю, але є інша загроза з космосу. Астросиноптики попереджають про гігантську сонячну пляму AR3615, яка постійно змінює форму.

Як прогнозують вчені із Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), передає сайт дослідження космічної погоди Spaceweather, гігантська сонячна пляма AR3615 становить постійну загрозу для спрямованих на Землю сонячних спалахів. Є ймовірність, що вона може стати причиною сильного спалаху.

Як зазначають фахівці, протягом 26-27 березня, з ймовірністю 25%, може статись спалах класу Х. Якщо сонячна пляма спалахне, то небо над Європою та США охопить ще одне Полярне сяйво.

Магнітні бурі на Землі протягом 26-31 березня

Згідно з графіком, який був оприлюднено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, чи чекати на збурення та магнітні бурі до кінця цього місяця.

Наразі, 26 березня, тримається магнітна буря 5 балів, яка вже 27 березня знизиться до "зеленого" рівня.

Потім, до 31 березня, за словами вчених, не прогнозується будь-яких коливань вище "оранжевого" та "червоного" рівнів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, до якої погоди готуватись українцям на кінець березня.