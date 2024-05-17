Смекалочки хватит до старости: ученые выяснили, что нужно делать, чтобы ваш мозг не подвел вас в старшем возрасте

Результаты исследований вас смотивируют

Ученые выяснили, изучение каких языков будет более полезным для мозга. Оказывается, что язык, менее похожий на родной, стимулирует когнитивные способности человека на начальном этапе его изучения. В то же время языки, близкие к родному, имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения таким языком.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Bilingualism: Language and Cognition. Отмечают, что это ключ к замедлению старения.

"Старение нельзя избежать или остановить, однако его можно замедлить. Скорость развития и время начала возрастных изменений в мозге зависит от когнитивного резерва человека — способности мозга сопротивляться последствиям его старения и сохранять оптимальный уровень работы", — говорится в статье.

Когнитивный ресурс человека ученые сравнили с накопительным счетом в банке. Так, в течение жизни мы "вкладываем" в свой мозг знания, поступающие из разных источников: образование, образ жизни, профессиональная деятельность и разные навыки.

"В старшем возрасте, когда ресурсов мозга уже недостаточно для продолжения привычной деятельности, он начинает постепенно использовать "средства" на счету когнитивного резерва. Чем больше человеку удалось накопить в течение жизни, тем дольше мозг сможет использовать эти средства и компенсировать свои угасающие способности", – говорят ученые.

При этом различные исследования показали, что изучение и использование иностранных языков вносит вклад в формирование когнитивного резерва и помогает сдержать процессы старения.

Ученые предполагают, что это происходит в результате тесной связи билингвизма (владения на двух языках) с исполнительной функцией мозга, отвечающей за память, внимание и речевой контроль. Различные языки одновременно активируются в мозге, и билингвы вынуждены постоянно, быстро и безошибочно переключаться с одного языка на другой, таким образом, тренируя систему когнитивного контроля.

Исследователи проследили, как меняется мозг билингвов в зависимости от того, насколько родной и неродной языки отличаются друг от друга. Родственные языки учить легче, поскольку их грамматический строй и лексико-семантическая структура похожи на родной язык. Например, между украинским и польским языками лингвистическая дистанция намного меньше, чем между украинским и корейским.

В исследовании приняли участие более 60 добровольцев из разных стран старше 60 лет без психических или неврологических нарушений. Все они владели английским как иностранным. Эксперимент проводился онлайн и состоял из нескольких частей.

После нескольких подготовительных этапов, где участники должны были заполнить обширную анкету и сдать тест на уровень владения иностранным языком, начался главный эксперимент.

"Участники выполняли фланговую задачу Эриксена, которая традиционно используется для оценки концентрации внимания. Исследуемые видят ряд из пяти стрелок, центральная стрелка является ключевым стимулом. Боковые стрелки могут указывать в том же направлении, что и ключевой стимул в обратном направлении или вместо боковых стрелок могут быть другие объекты (например, тире). В ответе участник эксперимента должен указать направление центральной стрелки, причем сделать это нужно как можно быстрее", — говорится в статье.

Как правило, обратное направление стрелки требует больше времени на ответ и активирует функцию угнетения, которая включается в билингвов, когда нужно сделать выбор между языками.

Результаты показали, что у людей, владеющих языками большей дистанции, время-реакция на вариант фланговой задачи с разнонаправленными стрелками была лучше, если они только начали изучать второй язык и недостаточно хорошо его овладели.

При этом у людей, владеющих близкими языками, отмечался обратный эффект – ускорение времени-реакции наблюдалось в том случае, если они хорошо владели вторым языком.

"Мы выявили динамический эффект билингвизма на когнитивные функции человека в зависимости от близости родного и иностранного языков. Лингвистическая дистанция по-разному себя проявляет на стадии изучения языка и на стадии контроля. Когда вы только начинаете изучать язык, вам нужно максимальное количество усилий, чтобы запомнить и чем больше язык не похож на родной, тем труднее вам будет в начале обучения", — объясняет автор исследования, научный сотрудник Института когнитивных нейронаук Федерико Галло.

Но при этом дальние языки гораздо легче различать и контролировать, чтобы не допускать смешение языковых систем. Поэтому когда человек достигает достаточного уровня владения, полезный эффект от изучения дальних языков начинает постепенно угасать.

При этом в случае с языками меньшей дистанции от человека не требуется больших усилий для освоения лексики и грамматики, однако система речевого контроля в мозге должна работать постоянно.

"Чем дольше вы изучаете близкий язык, тем больше вы тренируете исполнительную функцию мозга и тем лучше у вас работает память и внимание, что играет важную роль в старшем возрасте", — заключили ученые.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что ученые рассказали, можно ли остановить текущее массовое вымирание животных. Возможно, будущее нашей планеты более оптимистично, чем считалось ранее.