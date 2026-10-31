Если испачкали белье в поезде "УЗ": могут ли с вас стребовать больше денег

Поводом для разъяснения стала жалоба пассажирки: за испачканную ребёнком простыню проводник потребовал 500 гривен

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"Укрзалізниця" объяснила, когда пассажир должен возместить стоимость постельного белья и обязан ли он сам отнести его проводнику перед прибытием.

Пользовательница Threads рассказала, что во время поездки её ребёнок испачкал простыню. Проводник потребовал за неё заплатить и предложил застирать бельё.

"Проводник говорит, что у него такое впервые, и нам нужно заплатить 500 грн и застирать простыню под краном, где, чтобы текла вода, нужно снизу нажимать. То есть как-то не очень реально", – написала женщина.

В комментариях другие пользователи рассказали, что тоже сталкивались с подобными ситуациями.

Пассажир не обязан платить за обычное загрязнение постельного белья

Когда нужно возмещать стоимость белья

В "Укрзалізниці" ответили, что проводник не имел законных оснований сразу требовать деньги. Пассажир должен возместить стоимость белья, только если оно полностью испорчено – его нельзя отстирать или восстановить – или потеряно.

Обычное загрязнение, в том числе по вине ребёнка, само по себе не даёт оснований сразу взыскивать деньги.

"Укрзалізниця" пояснила, коли пасажир має відшкодувати вартість постільної білизни

Как сообщал "Телеграф", если поезд задерживается более чем на час, пассажир может отказаться от поездки и получить в кассе вокзала полную стоимость билета. Подробнее – в материале о возврате денег за билет. Это правило касается возврата билета из-за задержки, а не компенсации за испачканное в поезде постельное бельё. Эти случаи важно различать: право вернуть деньги за билет не обязывает пассажира возмещать стоимость белья.