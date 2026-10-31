Если испачкали белье в поезде "УЗ": могут ли с вас стребовать больше денег
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Поводом для разъяснения стала жалоба пассажирки: за испачканную ребёнком простыню проводник потребовал 500 гривен
"Укрзалізниця" объяснила, когда пассажир должен возместить стоимость постельного белья и обязан ли он сам отнести его проводнику перед прибытием.
Пользовательница Threads рассказала, что во время поездки её ребёнок испачкал простыню. Проводник потребовал за неё заплатить и предложил застирать бельё.
"Проводник говорит, что у него такое впервые, и нам нужно заплатить 500 грн и застирать простыню под краном, где, чтобы текла вода, нужно снизу нажимать. То есть как-то не очень реально", – написала женщина.
В комментариях другие пользователи рассказали, что тоже сталкивались с подобными ситуациями.
Когда нужно возмещать стоимость белья
В "Укрзалізниці" ответили, что проводник не имел законных оснований сразу требовать деньги. Пассажир должен возместить стоимость белья, только если оно полностью испорчено – его нельзя отстирать или восстановить – или потеряно.
Обычное загрязнение, в том числе по вине ребёнка, само по себе не даёт оснований сразу взыскивать деньги.
Как сообщал "Телеграф", если поезд задерживается более чем на час, пассажир может отказаться от поездки и получить в кассе вокзала полную стоимость билета. Подробнее – в материале о возврате денег за билет. Это правило касается возврата билета из-за задержки, а не компенсации за испачканное в поезде постельное бельё. Эти случаи важно различать: право вернуть деньги за билет не обязывает пассажира возмещать стоимость белья.